El fotógrafo peruano Ernesto Benavides del Solar ganó el segundo premio en la categoría “Spot news, stories” del certamen internacional World Press Photo, que premia las mejores fotografías del 2020, gracias a la serie de imágenes titulada “Vacancia Presidencial”.

Benavides muestra una secuencia de diez fotografías que retrata las marchas de noviembre del año pasado que se desencadenó tras la vacancia presidencial al exmandatario Martín Vizcarra. Aquellos días, miles de peruanos salieron a las calles a protestar en contra del Gobierno de Manuel Merino.

Protestas contra el Gobierno de Manuel Merino ocurrieron en el mes de noviembre del 2020. (FOTO: Ernesto Benavides- AFP)

Las fotografías pertenecen exactamente de los días 12 y 14 del referido mes. En esas fechas se realizó la primera y segunda marcha nacional, respectivamente. Como se recuerda, el Centro de Lima fue escenario de fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas policiales, lo cual ocasionó la muerte de Jack Brian Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo.

En las protestas de noviembre fallecieron Jack Brian Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo. (FOTO: Ernesto Benavides - AFP)

“Es una gran felicidad y reconocimiento para ese año, que ha sido muy duro para todos nosotros, el poder representar al Perú con una historia sobre la crisis política de noviembre del 2020. Me parece increíble de alguna manera poder dejar en claro que esto es un mensaje para todos los políticos: no vamos a dejar de decir que no”, cuenta Benavides.

Enfrentamiento entre los manifestantes y personal de la Policía en el Centro de Lima. (FOTO: Ernesto Benavides-AFP)

Para el fotoperiodista peruano aquellas fotografías representan uno de sus momentos más importantes y riesgosos de su carrera profesional. Primero por el fuerte enfrentamiento, y lo otro por estar en una protesta que se realizaba en medio de una crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19.

“Como periodistas tratamos de estar en el medio, en ese momento yo estaba tratando de graficar un poco la violencia. Estar en medio de los policías y los manifestantes significaba estar en un nivel de concentración y saber donde estar parado, estar protegido”, manifiesta.

Benavides confiesa que “varios de nosotros salimos afectados con balas de goma. En paralelo siempre estaba el riesgo en qué cosa va a pasar. Tenía mucho temor, veníamos de todo un año complicado por el tema del COVID-19. Ha sido uno de los momentos más difíciles de mi carrera”.

Peruano, de 43 años, Benavides creció en el distrito de Chorrillos e inició su labor como fotógrafo profesional en prensa local de Lima. Posterior a ello empezó a colaborar con agencias internacionales y empresas corporativas, así como en campañas políticas. Actualmente trabaja en la Agence France-Press. Tiene 15 años de experiencia como fotoperiodista.

Ernesto Benavides cuenta con 15 años de experiencia como fotógrafo profesional. Hoy conquista el World Press Photo. (FOTO: Archivo Personal)

“El fotoperiodismo me trae un tipo de contacto y alcance al conocer historias tan diferentes y ponerme en circunstancias que en el día a día no podría por la cuestión de acceso. Es un gran privilegio acceder a las diversas realidades que nos rodean y no conocemos”, dice.

Además, según explica, “poder estar en contacto no solo un día o dos, sino ser testigo por largo tiempo de las situaciones a las cuales me he involucrado es un gran privilegio. Considero muy importante para mí a nivel de crecimiento personal y me parece que es importante que la gente también esté enterada de estos tipos de cosas”.

El primer lugar del certamen fue para el italiano Lorenzo Tugnoli, quien retrató la explosión del puerto de Birut. El tercer puesto lo obtuvo el estadounidense John Minchillo.

Conforme a los criterios de Saber más





VIDEO RECOMENDADO

Conoce si estás en el padrón del nuevo plan de vacunación contra la COVID-19