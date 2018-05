Gobernador de Piura: “centralizar el proceso de reconstrucción sería un error”

El gobernador regional de Piura, Reynaldo Hilbck, se mostró en contra de la propuesta del ministro de Economía, David Tuesta, de centralizar el proceso de reconstrucción y convertir a la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios (ARCC) en una gran unidad ejecutora. Precisó que, actualmente, los gobiernos subnacionales tienen mayor capacidad de gasto que los mismos ministerios, debido a la inestabilidad política del país.

“Él [Tuesta] dice que no hay capacidades porque no hay dinero para contratar a especialistas o funcionarios que ganen bien. Pero la culpa de que los gobiernos locales no tengan dinero para contratar a personal que gane bien y tengan capacidad de ejecutar es de ellos mismos. Él mismo está condenando a los subnacionales a no tener capacidades de ejecución como lo reconoce. Por lo tanto es un tema que debe resolver el MEF”, dijo.

Hace unos días, el titular del MEF dijo en una entrevista al diario Gestión que “ahora hay unidades ejecutoras descentralizadas y son muchas. Con el respeto que merecen los gobierno subnacionales que tienen todas las ganas, lamentablemente las capacidades estructurales que tienen son muy bajas en todo sentido”.

Hilbck dijo que es cierto que necesitan más capacidades y financiamiento, pero precisó que los gobiernos subnacionales tienen ahora mismo mayor capacidad de gasto que los ministerios. “Este es el tercer ministro de economía que conozco, qué capacidad de gasto tienen en esta inestabilidad”, se preguntó.

Cabe mencionar que el primer ministro, César Villanueva, anunció esta tarde ante el pleno del Congreso - donde expuso las razones para obtener el voto de confianza- que el Gobierno buscará acelerar el proceso de reconstrucción en las zonas del país afectadas el año pasado por el fenómeno de El Niño costero.

Allí explicó que se requiere modificar el diseño del sistema de reconstrucción con cambios, implementado en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK). “Yo creo que el retraso que hubo no ha sido falta de voluntad, culpa de los que han estado a cargo de este diseño. El diseño en sí mismo era un aparato pesado y complejo”, manifestó el jefe del Gabinete Ministerial.

“Este nuevo diseño contempla que los proyectos de reconstrucción puedan iniciarse directamente con la elaboración de los estudios de ingeniería e inmediatamente después pasar a la contratación y ejecución de obras. Ello reducirá en unos trece meses el tiempo para la ejecución de un proyecto desde su origen hasta su culminación”, explicó Villanueva.

Asimismo, dijo que se ampliarán las modalidades de las contrataciones para las intervenciones de reconstrucción, permitiendo celebrar convenios entre Estados u organismos internacionales para la contratación y ejecución de proyectos más complejos.

Han pasado 13 meses del desborde del río Piura, causado por las lluvias de El Niño costero y el proceso de reconstrucción avanza a paso lento.

En esta región norteña aún no se han reconstruido varias vías principales en Castilla, Piura y veintiséis de Octubre; y en Catacaos siguen esperando por el cambio de redes de agua y alcantarillado, así como obras definitivas como la salida del río Piura al mar y los drenajes pluviales.

