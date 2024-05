Y fue Esmeralda Sánchez la encargada de levantar el tan esperado trofeo -Alianza venía de perder tres finales ante Regatas-. La capitana llegó con 14 años al club y ahora con 25 conoce todo el proceso que ha tenido que pasar para celebrar. Y también apunta a lo que debe cambiar en la selección peruana.

Ya con la cabeza fría, ¿Cómo se toma el título con Alianza?

Es el objetivo que teníamos desde inicios de temporada, que era de campeonar. El trabajo del equipo durante estos seis meses se vio reflejado en el último partido, la resiliencia fue la base principal. Es un proceso en el que venimos trabajando durante todo este tiempo. Llevo más de diez años en el club y la evolución que viene haciendo el club es importante. Esta temporada el club se alineó de manera correcta con la llegada de Cenaida, que trajo dos refuerzos como Maeva y Clarivett.

Te hiciste mayor de edad en Alianza...

Fue bastante duro el proceso de maduración como jugadora. Ser una líder con el transcurso del tiempo. Con el apoyo de Carlos [Aparicio] y de Petry de dio esa evolución mía para que el equipo vaya creciendo. Las tres finales que perdimos me dejaron con un sinsabor y por fin se concretó este sueño. Estamos en la historia de Alianza y qué lindo que nos sigan. La gente se va a acordar de nuestros nombres porque es el plus de ser campeonas con un club tan grande como Alianza.

Alianza ahora suma una nuevo título en los últimos años ¿Cómo sienten que ha sido el proceso?

Ahora es el momento de nosotros y llegó de esta manera, super duro. Jugar una semifinal con Regatas y ganarlo en un extragame. Y ganar la final también en un extragame. El juego táctico que hicimos fue esencial. El club está totalmente orgulloso de nosotras, el reconocimiento que nos haces es super lindo. Las fotos, el almuerzo, vamos a tener un homenaje. La hinchada y el club se está portando de la talla que es Alianza Lima. Estoy super contenta por eso. Veo cada video y lloro y quiero seguir llorando porque es un sentimiento que no se puede describir.

¿Y sigues llorando cuando ves tus fotos de pequeña con camiseta de Alianza?

Ver esas imágenes me da mucha nostalgia. Es saber el sacrificio, la entrega. Es la Esmeralda de hace doce años no se dio por vencida para lograr sus objetivos. Me tocó venir muy chiquita para defender a Alianza. La verdad no tenía la magnitud de lo que era Alianza. Ahora soy una persona pública y me piden fotos. Las personas me escriben y me muestran su cariño. Agradezco mucho a las personas que se me cruzaron en estos doce años para ser lo madura que soy a mis 25.

Esmeralda con camiseta de Alianza en el 2016. (Foto: Instagram Esmeralda Sánchez)

¿Cómo es ser capitana de Alianza?

Carlos me dio la oportunidad de ser capitana a los 21 años por ser la más antigua del equipo y convocada a la selección. Yo le decía que “no había forma, soy la menor de todas”, pero Carlos me dio las herramientas y el equipo también me ayudó a crecer como capitana. Ser capitana no es poner orden, es conocer a tu equipo y saber cómo manejar los momentos difíciles. Conocernos para mantener el ambiente sano. Eso me ayudó bastante para tener el timón y llevar al equipo a este objetivo.

¿Y qué se hace como capitana?

La llegada de Clarivett fue fundamental. Me aferré a ella y su liderazgo. Imagínate, ocho años jugando afuera. Escuché lo que transmitía al equipo. Al ganar la semifinal a Regatas sentí que se iba a lograr el objetivo. Cuando perdimos el primer partido ante San Martín no sentí dudas de que podíamos ganar el siguiente partido. Recuerdo que nos reunimos antes del segundo partido y Clarivett entró gritando: “¿Dónde está ese equipo que hoy va a ganar 3-0?”, y ganamos 3-0. Para el extragame igual: “¿Dónde está ese equipo resiliente que hoy va a ser campeón?”. Y ya no necesitas decir nada. Escuchar eso a una jugadora con esa convicción. La conexión fue total del equipo, la entrega y seguridad de que mentalmente estábamos bien. Nunca pasó por la cabeza perder la final.

¿Sientes que Alianza manejó mejor la ausencia de los entrenadores en el campo?

El profe Petry no dio mucha autonomía dentro del campo. Cada una sabía lo que tenía que hacer en su función. Éramos siete líderes dentro del campo. Nosotros somos las que jugamos, las que tomamos las decisiones. Nos decíamos: “vamos punto a punto, con paciencia y serenidad”. Salimos muy ordenadas tácticamente y fuimos contundentes porque fuimos ambiciosas.

Y hay una persona importante en tu proceso: Carlos Aparicio. ¿Qué decir de él?

El amor que tiene Carlos por Alianza es impresionante. Él me enseñó a amar a Alianza, me sé todas las canciones, iba al estadio. Ahora quiero ir a alentar al equipo desde Surr. Este título también es de Carlos por el sacrificio que hizo durante tantos años para que el club le de soporte. Estoy segura de que está contento de lo que hemos logrado. Esto es producto de un proceso y él estuvo en ese proceso. Agradecerle a Carlos mucho por la entrega que le dio a esta institución y a su familia que nunca le reprochó por entregar su vida a Alianza. Que lindo que hagamos valer su trabajo durante tantos años.

Post de Esmeralda agradeciendo a Carlos Aparecio

Y el próximo año tocará jugar el Sudamericano de Clubes, un nuevo reto

Es algo que todavía no hemos conversado, pero Cenaida va a querer tener un plus de lo que hizo Regatas en el Sudamericano. Va a querer mucho más.

¿Cómo trasladar el éxito de la Liga a la selección peruana?

Para mejora el nivel de la selección, primero hay que mejorar la parte administrativa. El tema de solucionar muchas cosas dentro y después de eso se verá frutos para plasmar en el campo. Siento que no nos han dado la importancia que nosotros nos merecemos. En Alianza ninguna jugadora puede decir que Alianza no nos da importancia que merecemos. Siempre me he sentido super importante, nunca me he sentido menos que un jugador de fútbol o una de fútbol femenino. Para mejorar, en la selección deben darnos importancia a las jugadoras, para que el vóley avance.

Ahora empiezan un nuevo proceso con el profesor Antonio Rizola

Tengo mucho respeto por el profesor Rizola porque lo que hizo con Colombia fue muy bueno, la evolución fue grande. Pero el primer cambio debe darse en el trato a las jugadoras de la parte administrativa: que estemos bien atendidas para estar bien físicamente, mentalmente, y así el vóley peruano podrá crecer.

No se si sorprende más q las chicas de la seleccion de mayores de #voley, NO tengan ni agua para entrenar o q

les paguen lo acordado en ropa, (Declarado por la capitana de Alianza Lima , Esmeralda Sanchez - Retirados Podcast ) El Voley recibe 1.7 millones de soles del Estado — Nano Gonzales (@renderazul) May 7, 2024