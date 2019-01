Jefe de la Sunedu ratifica que el proceso de licenciamiento culminará en el 2019

Ya son 61 las universidades del país que han obtenido el licenciamiento en el proceso liderado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). En esta cifra está incluida la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, de Huaraz, que este martes recibió esta autorización. El titular de la Sunedu, Martín Benavides, reiteró que el trabajo de evaluación culminará este año.



— Meses atrás, usted dijo que el proceso de licenciamiento concluiría en mayo próximo, pero luego precisó que la culminación se daría a lo largo del 2019. ¿Este plazo se mantiene?



Sí. Cuando la Sunedu dio la fecha inicial, todavía no habíamos experimentado algunos temas complejos vinculados al presupuesto, que implicaron ciertos retrasos. Tampoco habíamos emitido las dos normativas en las que se establecía una fecha límite para presentar los planes de adecuación. Estas ya fueron publicadas. Con ello, hoy es preciso decir que en el 2019 debemos culminar con la evaluación de todos los expedientes [de licenciamiento].



— El presupuesto asignado a la Sunedu al 2019 asciende a S/74 millones. ¿Es suficiente para culminar el proceso de licenciamiento?



Así es. La culminación dependerá también del avance de cada universidad; algunas están próximas a ser licenciadas y otras deberán presentar un plan de adecuación, lo cual les tomará cinco meses como máximo.



— De las 145 universidades del país que solicitaron su licenciamiento, menos de la mitad (60) lo han obtenido. ¿Esto es bueno o malo?



Más que bueno o malo, creo que refleja dos cosas: primero, que el proceso ha continuado y que durante la última etapa del año hemos tenido un avance sustantivo en términos de licenciamiento y de denegatorias; segundo, que era muy irreal pensar que en el 2016 o 2017 se licenciaban todas [...] Además, se ha entendido que la reforma universitaria no es un juego.



— ¿El próximo año habrá más universidades licenciadas que denegatorias?

​

Sin duda. Aunque no puedo adelantar cifras al respecto.



— A la fecha, la Sunedu le ha denegado la licencia a cuatro universidades. ¿Cuál es su balance sobre esta nueva etapa de la reforma?

​

Es difícil decir que tenemos un balance positivo porque hay estudiantes afectados. Pero la Sunedu cumplió con su misión: verificar que la universidad que no cumple con las condiciones básicas de calidad [CBC] no puede tener la autorización.



— ¿Cuáles son las CBC que menos cumplieron esas cuatro universidades?



El incumplimiento ha sido generalizado. En nivel crítico, la investigación; diría que no hemos encontrado casi nada. También identificamos problemas de infraestructura vinculada a los programas académicos, poca preocupación por los egresados y un desorden en materia de documentos y responsabilidades.



— ¿Monitorean a los estudiantes afectados?



Sí. Hacemos un seguimiento de la población estudiantil de las universidades con licencia denegada. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Orval [que tiene 176 alumnos], sabemos que nueve estudiantes ya se trasladaron a otra casa de estudios. En la Universidad Peruana de Integración Global, hemos conocido que ya están gestionando convenios con varias universidades [para posteriores traslados].



— Hay universidades como la César Vallejo o Alas Peruanas que aún no se han licenciado, y varias tienen miles de alumnos, pero además cuentan con un respaldo político detrás. ¿Que se hará en estos casos?



Toda universidad que aún no se ha licenciado puede tener una denegatoria [...] La reforma ha construido una narrativa legítima para la mayor parte de la población, ya que los cambios son favorables para el país y no responden a ninguna inquietud política. Todos los procesos son hechos con objetividad.



— ¿Le preocupa lo que pueda hacer el Congreso?



Lo que considero, más bien, es lo expresado por el presidente Martín Vizcarra, quien ha dicho que es importante hacer mejoras en la Ley Universitaria para consolidar la reforma. Cualquier cambio tiene que darse para consolidar la reforma, no para retroceder.



— El caso de los cobros indebidos en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) golpeó a la comunidad universitaria. ¿No cree que la Sunedu deba tener competencias para supervisar que no ocurran este tipo de actos?

​

Aquí la competencia directa era de Indecopi, que hizo lo que tenía que hacer [...] Sunedu no era competente. Lo que supervisamos nosotros es el uso adecuado de los recursos, es decir, que las utilidades, los excedentes, se reinviertan en la calidad educativa. Si debemos tener más competencias para mejorar la forma cómo miramos el uso de recursos, puedo decir que sí. Hay situaciones que son difíciles de abordar por temas de reserva tributaria o cosas propias de la administración.



— ¿Cree que el Caso PUCP ha afectado la reforma?



Creo que nos ha demostrado que la Sunedu no tiene que pensar que hay universidades esencialmente buenas o esencialmente malas. Hay que estar vigilantes.



- Tras denegatorias -

La Sunedu informó a El Comercio que al menos 783 alumnos recibieron orientación ante la denegatoria de la licencia institucional de sus universidades. El apoyo se brindó a través de canales presenciales, telefónicos y virtuales.



La mayoría de estudiantes (587) pertenece a la Universidad Peruana de Integración Global, que fue notificada en noviembre y tiene 1.257 alumnos.



Le sigue la Universidad Orval (124), cuya población estudiantil asciende a 176. Aunque esta casa de estudios presentó un recurso de reconsideración a la denegatoria, la Sunedu ratificó su decisión de cerrarla la semana pasada.



En la Universidad Peruana de Investigación y Negocios se orientó a 72 estudiantes afectados.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe