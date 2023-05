Le tomó solo 20 minutos transferir más de un millón de soles en once transacciones de forma simultánea hacia Lima, Callao, Ancash y Arequipa. Joan Manuel Rodríguez Chávez, ex administrador de la sede de Interbank de Arequipa, fue el líder de un robo sistemático que data de mayo del año 2020, cuando la cuenta del colegio I.E Santa Rosa de Viterbo fue vaciada. Este jueves 11 de mayo, once integrantes de la banda criminal ‘Los sicarios de la red’ fueron detenidos por agentes policiales. Al menos cinco de ellos forman parte del clan familiar Valle Meza, el cual tendría como cabecilla a César Rodolfo Valle Meza, alias ‘Cesarín’, delincuente que presuntamente asesinó el año pasado a tres barristas en Jesús María.

Lee también: Alerta por incremento de secuestros y casos que terminan en asesinato: ¿cuál es el perfil de los criminales? Los detenidos durante el operativo ‘Hades 2023′, fueron identificados como Jairo Alva hermosa, de 46 años; José Valle Meza (38); Aurora Valle Meza (40), Manuel Valle Erguera (55); Rosa Valle Arrieta (50) y Juan Valle Meza (26), todos en el Callao. Ricardo Toledano Roca (41) y Mari Carmen Saldaña Rubio (31), en Comas. Joan Manuel Rodríguez Chávez (32), en Arequipa. César Bardales Flores (46) y Julio Rojas Camacho (51), en Chimbote. Ricardo Toledano Roca, de 34 años, fue intervenido en el distrito de Comas por su presunta participación en el crimen. Video: PNP Durante la intervención, ejecutada la noche del 10 de mayo y la madrugada del 11, los imputados pusieron resistencia. Al momento aún se busca a ‘Cesarín’, puesto que la orden judicial de detención también recae sobre él . Al grupo se le investiga por el delito contra el patrimonio y fraude informático. Tras los pasos del robo Intentaba hacer transacciones y la cuenta le aparecía bloqueada. El 26 de mayo del 2020, la administradora del colegio Santa Rosa de Viterbo se percató que no podía realizar movimientos, ya que le habían congelado la misma por presuntos retiros constantes. Ella decidió acercarse hasta la sede del banco Interbank ubicada en el óvalo Quiñones de Arequipa, para consultar el por qué del problema. Lee también: Padres de bebé apuñalado en Iquitos serían los principales sospechosos: los detalles del caso En la agencia, la atendió Rodríguez Chávez, quien le aseguró que no había ningún problema y que todo estaba bien. La verdad detrás de esto, es que dos días antes del robo masivo, habían retirado S/ 0.50 de la cuenta para asegurarse que los movimientos se podían hacer sin problemas. La banda se apoderó de un total de S/ 1 ‘080, 571.45. Video de la captura de Joan Manuel Rodríguez Chávez (32), exadministrador de Interbank Arequipa. Video: PNP “El funcionario del banco tiene acceso a información privilegiada de todos. En el sistema -del banco- le atrajo la cuenta, buscó la clave e hizo el movimiento de cincuenta centavos”, declaró el jefe de la Región Policial Callao, general PNP Jorge Luis Castillo Vargas. Jefe de la Región Policial Callao, general PNP Jorge Luis Castillo Vargas. Foto: Britanie Arroyo Rodríguez Chávez habría accedido al token digital de la víctima, pudiendo realizar varias transacciones sin problemas y sin ser detectado al instante. Hasta el momento es la primera denuncia contra el individuo, pero las investigaciones continúan. Lee también: ‘Maldito Cris’: la larga lista de delitos del asesino del sereno de Surco y cuya cabeza tiene el precio de 130 mil soles La Décima Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, identificó a los titulares de las cuentas donde fueron hechos los depósitos desde Arequipa: Ricardo Cesar Toledano Roca, Cesar Rodolfo Valle Meza (presunto asesino de tres barristas de Alianza Lima en 2022), Jairo Jorge Alva Hermoza, Cesar Ornar Solórzano Valera, Gloria Jacho Huaynates, Julio Cesar Rojas Camacho, Ray Sheyfer Llerena Macedo, Manuel David Flores Collantes, Cesar Augusto Bardales Flores, Anthoni Martin Rojas García y Carmen Rosa Rubio García. Los integrantes de 'Los sicarios de la red' cuentan con una orden de detención preliminar de 15 días. Foto: Britanie Arroyo El jefe de la Región Policial Callao, resaltó que el clan Valle Meza cuenta con antecedentes por fraude informático desde el año 2020 y con reincidencias hasta el 2022. “Es una modalidad que están utilizando. En esta oportunidad esta banda criminal ha sido capturada”, dijo. De acuerdo a la hipótesis fiscal, estas personas habrían sido captadas por Mari Carmen Saldaña Rubio y otro sujeto aún por detener -quien, según fuentes policiales, sería ‘Cesarín’- . La Fiscalía resaltó que los miembros del presunto clan Valle Meza estarían directamente vinculados con los detenidos. Además, los agentes policiales señalaron que la mayor parte del dinero fue desviado al Callao. Lee también: Sacerdote violó durante 5 años a una menor y ahora está prófugo: todo lo que sabemos del caso En febrero de este año, a través de Andina, la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía Nacional del Perú, informó que en 2022 se denunciaron 2,382 casos de fraude informático. Siendo así, el delito que más casos registró en el Perú durante el año pasado. Triple asesinato en Jesús María Un grupo de hinchas se enfrentó en la avenida Cuba de Jesús María, este último domingo. Esta gresca dejó un saldo de tres personas fallecidas. La tarde del domingo 30 de octubre de 2022 se bañó de sangre, luego de que ‘Cesarín’ presuntamente asesinara a tres barristas del club Alianza Lima en el distrito de Jesús María. El hampón habría premeditado el ataque cuadras antes, asegurándose de no ser visto por alguna autoridad. En el cruce del jirón Mariscal Miller con la avenida Cuba, se suscitaron los hechos violentos. Lee también: Préstamos gota a gota: el perfil de los peligrosos extorsionadores de este sistema de créditos Fueron más de 10 disparos directos al cuerpo de los barristas. Uno hirió a Mauricio Ricardo Campos Guamonte (41) en la cabeza, quien perdió la vida en el lugar. Asimismo, luego se comunicó que se identificó a Deo Alejandro Medina Ramírez (21) y Carlos Alberto Zegarra Soto (32) con disparos en varias partes del cuerpo, quienes llegaron sin vida al Hospital Rebagliati. El Programa de Recompensas ofrece S/15 000 por el paradero de César Rodolfo Valle Meza, procesado por homicidio calificado. Foto: Mininter César Rodolfo Valle Meza figura dentro de la lista de los más buscados del Ministerio del Interior por el presunto delito de homicidio calificado. Por él se ofrece S/ 15.000. En caso un ciudadano tenga información sobre César Valle Meza u otras personas incluidas en la nómina del Programa de Recompensas, puede denunciarla llamando de manera anónima, gratuita y confidencial a la línea telefónica 0800 40 007.