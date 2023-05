El lamentable ataque con un arma punzocortante en contra de un bebé de 10 meses en Iquitos, el pasado sábado, conmocionó a toda la población. Esto sucedió durante un paseo familiar que, según declaraciones de los padres, ejecutaron en horas de la noche en el puente Nanay. Esta vía, conforme a información del Gobierno Regional de Loreto, aún no cuenta con iluminación y el acceso es limitado a partir de las 9:00 p.m.

No obstante, los padres del menor señalaron que fueron interceptados en el lugar por dos sujetos a bordo de una moto lineal, quienes intentaron robarles y al no encontrar nada, apuñalaron al menor. Para el jefe de la IV Macro Región Policial Loreto, Héctor Bernal, existen contradicciones en la versión de los hechos de los progenitores.

“He visto que a él le botan, yo corrí. Después me jala hacia la pista y yo me arrodillo. En ese momento me da un manazo en la cara, me bota al piso. Yo no he soltado a mi hijo de la mano. Saca el cuchillo o ya lo tenía en la mano y le pica a mi hijo”, narró la madre del menor a un medio local.

El padre, por su parte, afirmó que pusieron resistencia contra el delincuente. “Nosotros no dejamos que nos roben. También teníamos una moto y no procedieron a robarnos. Abordaron a la mamá e hicieron lo que hicieron”, dijo a ‘24 horas’. Ambos habrían arribado al lugar a bordo de una mototaxi, como han informado diversos medios.

Padres del menor apuñalado en Iquitos realizaron ayer su velorio. Foto: Redes sociales

Tras cinco días de agonía, el menor de 10 meses falleció en el Hospital Regional de Loreto este último 11 de mayo. El Comercio intentó conversar con la madre del menor, pero no obtuvo respuesta.

Las contradicciones

En comunicación con el general PNP, Héctor Bernal, señaló que la pareja se trasladó en una moto lineal hasta el puente que tiene una extensión de aproximadamente 2.4 kilómetros, considerado como el más extenso del país.

Según informó, a partir de las 9:00 p.m. en la entrada de este hay un vigilante que impide el tránsito por la falta de luz. Los padres y el menor llegaron al lugar a las 10:00 p.m. y, con mentiras, habrían logrado ingresar comentando que vivían en un centro poblado cruzando la estructura.

“En el puente no se cometen actos delictivos por la seguridad que hay. Ellos han ingresado a un lugar oscuro, porque no hay alumbrado público, desolado y luego se retiran corriendo del lugar diciendo que los habían asaltado. Después llevaron al bebé al hospital”, declaró.

La pareja denunció que recibió golpes, pero los resultados del médico legista no corroboraron ello. “Lo único que ha ocurrido ahí es que han asesinado a una criatura que presenta una herida punzante penetrante. Es decir que ha habido una intención para causarle una lesión mortal”, agregó el general PNP Bernal.

Según la versión de los padres, los delincuentes escaparon con dirección a la playa que está por la Av. La Marina. Para llegar a dicho lugar, los hampones tendrían que haber salido por el mismo lugar donde ingresó la pareja. Sobre esto, la policía informó que el vigilante de la zona desestimó la declaración, puesto que no hubo movimiento de alguna moto o persona con las características descritas por los denunciantes.

“Manejamos la hipótesis que ha habido un problema entre ambos y por casualidad, o cuestiones de ellos, se ha suscitado esa situación o simplemente han coincidido en cometer ese delito”, declaró el agente.

Asimismo, señaló que dicha hipótesis se está construyendo en base a las contradicciones de los padres en sus declaraciones. Estos, según la PNP, no estarían colaborando en las diligencias voluntariamente. El caso continúa en investigación para dar con los culpables del lamentable suceso. Durante la tarde de hoy, se realizará la reconstrucción del atentado en el Puente Nanay, de Iquitos.

La noche de ayer, el Ministerio del Interior, a través de su Programa de Recompensas, informó a la ciudadanía que ofrece un beneficio económico de hasta 150 mil nuevos soles por información que ayude a identificar, ubicar y capturar a los responsables de la muerte de un bebé de 11 meses en la ciudad de Iquitos.

El Ministerio del Interior ofrece una recompensa de hasta S/ 150 mil por información que permita la captura de quienes resulten responsables de la muerte de un bebé de 11 meses en #Loreto.



🗞 Entérate más ➡ https://t.co/9hX9DXrPEg#TuDatoTeRecompensa — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) May 12, 2023

Si algún ciudadano tiene información que ayude a las autoridades a identificar y detener a los responsables de este homicidio, puede denunciarlos de manera anónima, gratuita y confidencial, llamando a la línea telefónica 0800 40 007.

Pena condenatoria

De encontrarse culpables a los padres, serían investigados por el presunto delito de parricidio, así lo afirmó el agente policial. Según el artículo 107 del Código Penal Peruano actualizado, el delito mencionado constituye a quien “a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a una persona con quien sostiene o haya sostenido una relación conyugal o de convivencia”. Por ello, la persona podría enfrentar una pena no menor de 15 años.

Si se detectara una circunstancia agravante, como “por gran crueldad y alevosía”, entre otros que están descritos en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 108, la pena privativa de libertad será no menor de veinticinco año s.

Según información de la Fiscalía de la Nación, de enero a marzo de este año se han registrado 28 denuncias por parricidio a nivel nacional. Durante el 2022, fueron un total de 114; en 2021, 107; mientras que en 2020, 87.