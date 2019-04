Alan García: lloran muerte del ex presidente en sede histórica del aprismo | FOTOS

La Casa del Pueblo en Trujillo, sede histórica del aprismo en La Liberad, fue este miércoles escenario de llanto y conmoción tras conocerse el fallecimiento del ex presidente de la República Alan García Pérez, quien se disparó un balazo en su casa en Lima antes de ser detenido por la policía.

“Una palabra muy corta: ya está con Dios y tenemos que rezar por él, nada más”, dijo a El Comercio, al borde de las lágrimas, José Murgia Zannier, ex ministro de Transportes y Comunicaciones en el primer gobierno del extinto líder aprista. En las elecciones generales de 2001, fue su candidato a la primera vicepresidencia de la República, pero Alejandro Toledo ganó los comicios.

Murgia llegó a la Casa del Pueblo aproximadamente a las 11 a.m., cuando decenas de apristas lloraban la muerte de su líder político en el Aula Magna. Minutos antes, Martha Bracamonte Reyes, una militante de la estrella de 79 años, se había desmayado impactada por la noticia. “Me duele en el alma”, expresó tras ser asistida por sus correligionarios.

Mónica Sánchez, ex vicepresidenta del Gobierno Regional de La Libertad y ex funcionaria en el segundo gobierno de García Pérez, tampoco pudo contener las lágrimas y expresó sus condolencias “a todo el pueblo aprista”. “Estamos consternados. Expresamos nuestras condolencias a la familia del ex presidente. El Perú ha perdido a un gran líder”, sostuvo.

Tras varias arengas en la misma Aula Magna, llegó el secretario regional del Partido Aprista Peruano en La Libertad, José Miranda Prado. “Lo recordaremos como el hermano mayor; como el hermano que siempre fue leal al partido, en los buenos y malos momentos; como el hermano fraterno; como el hermano que gobernó al país en dos oportunidades”, refirió visiblemente afectado.

Luego, Pedro Díaz Camacho, otro antiguo militante aprista, tomó la palabra en la mesa de honor que armaron los dirigentes para dar una breve conferencia de prensa. ·”Hoy no es un día triste para los apristas. Nuestro presidente García con su decisión solo ha querido dar una lección cívica al país y decirnos, ante la insania de una fiscalía de la justicia nacional, prefiero que me juzgue la justicia divina y la historia del Perú”, expresó.

Mientras esto sucedía, en la Plaza de Armas de la ciudad, adonde tantas veces llegó García Pérez para dirigirse a los militantes liberteños, mostraba el Pabellón Nacional y la bandera de Trujillo izados a media asta en el Palacio Municipal y la sede del Gobierno Regional de La Libertad.

A las 6 p.m. de este jueves, en la Casa del Pueblo de Trujillo, los correligionarios apristas celebrarán una misa en memoria de su líder.

