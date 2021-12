Aunque es uno de los sitios arqueológicos de mayor importancia del país, Chan Chan –la ciudad de barro prehispánica más grande de América– es amenazada por la expansión agrícola y los intentos de invasión de los últimos años.

Chayhuac An, que colinda con Nik An (más conocido como Tschudi), habría sido el primero de los nueve conjuntos amurallados construidos por la sociedad Chimú. No está abierto al turismo, pero los arqueólogos han realizado excavaciones y trabajos de conservación. Por su antigüedad, es uno de los espacios más importantes de todo el complejo y también uno de los que más peligra.

Muy cerca de Chayhuac An, a escasos siete metros, hay varias chacras que amenazan la conservación del antiguo palacio. El mayor peligro es el riego por inundación que está desestabilizando los antiguos muros y otro peligro que trae la actividad agrícola es la presencia de personas extrañas cerca de la zona arqueológica.

El Comercio recorrió el lugar y se constató las labores agrícolas en la zona oeste de Chan Chan, la más próxima al mar. La actividad agrícola también está generando la circulación de motos, camionetas y autos dentro de la zona intangible.

El otro problema son las invasiones. El julio de este año, hubo un intento de ocupar la zona conocida como Pampa Santa María, al este de la zona intangible de Chan Chan. Alrededor de 300 personas lotizaron con cal el lugar, pero la PNP los desalojó dos días seguidos. Seis personas terminaron detenidas y denunciadas aquella vez.

Una vía de siete metros separa al conjunto amurallado Chayguac An de una de las chacras de la zona (El Comercio/Óscar Paz)

En julio, cientos de personas intentaron invadir un área de Chan Chan. La PNP los desalojó (DDC La Libertad)

Este año, también se ha intevenido en áreas de posesión donde se hicieron instalaciones no permitidas. La PNP y el MC intervinieron. (DDC La Libertad)

Antecedentes

Las áreas de cultivo que están dentro de Chan Chan no han podido ser retiradas por varias razones. La principal es que el Congreso de la República aprobó en el 2004 una ley –la 28261– para reubicar todos los terrenos agrícolas que se encontraban dentro de las 14 hectáreas de la zona arqueológica, pero, a la vez, se reconoció la posesión legal de estas personas.

“A todas las personas que habían ingresado irregularmente a la zona intangible de Chan Chan hasta antes de 1998 (fecha que dispuso la norma del 2004) se les reconoce la posesión por ley del Congreso. En la práctica se les hizo propietarios dentro de Chan Chan [...] Eso limitó la defensa del sitio”, explica el titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad, Jhon Juárez Urbina.

Al ser posesionarios, los propietarios de estas chacras de tomate, lechuga, camote y otros cultivos no puede ser desalojados. Sin embargo, el otro gran problema es que nunca se hizo un registro de estas áreas ni de sus posesionarios. Eso ocasionó que los terrenos de cultivo continúen expandiéndose dentro de Chan Chan sin que las autoridades lo puedan detectar.

En esta imagen satelital, se aprecia la cercanía que hay entre los conjuntos amurallados y las áreas cultivadas por posesionarios dentro de la zona intangible del monumento.

El problema de la actividad agrícola no solo amenaza a Chayhuac An. También hay chacras cerca de Chol An, Ñing An, Xllangchic An, Utz An y cerca de las huacas Toledo e Higo. Chan Chan está, prácticamente, rodeado de chacras como se observa en las imágenes satelitales.

Juárez afirma que hay impacto visual sobre el monumento, pero también el riesgo potencial de que personas ingresen a los sitios arqueológicos. “El riego por inundación puede estar afectando los cimientos y no se descarta que en algunos sectores se estén ampliando las posesiones agrícolas”.

Por estas expansiones o construcciones no permitidas en las posesiones agrícolas dentro de Chan Chan, el Ministerio de Cultura (MC) denunció en los últimos años a siete personas por el delito de atentado contra monumentos arqueológicos. Tres de ellas fueron encontradas culpables y se les impuso el pago de una reparación. Hay otras tres personas denunciadas con procesos en curso. Solo en un caso, la denuncia fue desestimada en primera instancia, pero se apeló la sentencia. En el siguiente cuadro se detallan todos los procesos judiciales.

En diálogo con El Comercio, el procurador público del Ministerio de Cultura, Hemmer Alva Neyra, comentó que hay posesionarios que en algún momento han intentado ampliar sus espacios y han realizado actividades de remoción y excavaciones de la tierra con fines de sembrar sus productos; y por eso los han denunciado. En los casos con sentencia, la pena de cárcel es menor de cuatro años y, por lo tanto, queda suspendida.

Para poner orden en Chan Chan, el Ministerio de Cultura está formando un comité multisectorial que elaborará un reglamento de uso del sitio. En este documento se aclararán las actividades permitidas dentro del área intangible. Según Juarez, en este se precisará el tipo de riego permitido para que no se afecte la estabilidad de los muros antiguos, la prohibición de construir viviendas, entre otras.

Este es otro de lo monumentos que se encuentra muy próximo a áreas de cultivo. Se está formulando una reglamenación para controlar este problema dentro del complejo arqueológico.

También es necesario que el Ministerio de Cultura cuente con un registro detallado de los posesionarios y de la extensión de sus terrenos para llevar un control riguroso de sus actividades dentro del área intangible.

Información sobre el sitio

Chan Chan se empezó a construir alrededor del 850 d.C y dejó de ocuparse durante la conquista española. Los arqueólogos vienen investigando el origen y desarrollo de esta antigüedad ciudad. Hasta ahora se siguen encontrando nuevas evidencias sobre la vida, las costumbres y creencias de esta sociedad prehispánica.

El sitio se localiza en la margen derecha del río Moche, en la parte baja del valle. Es considerada como la ciudad de barro más grande América. En 1986, la Unesco la incluyó en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad en peligro.

