La Libertad: 100 policías y un helicóptero llegan a Trujillo para combatir criminalidad

A fin de reforzar la seguridad ciudadana ante el incremento de homicidios en agosto en la región La Libertad, 100 agentes policiales de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) arribaron este miércoles a Trujillo.

► La Libertad: cifra de homicidios en la región sube a 108



► La Libertad: delincuentes en moto atacaron a balazos a joven en la puerta de su casa



A ellos se sumó un helicóptero de la Dirección de Aviación Policial, que sobrevolará las zonas más convulsas de esta región durante el día y la noche. El jefe de la III Dirección Territorial Policial (Dirtepol), general PNP Óscar González Rabanal, dijo que el compromiso del Ministerio del Interior (Mininter) es que los 100 agentes y el helicóptero permanezcan en La Libertad hasta fines de año, cuando más de 200 alumnos de la escuela de suboficiales de Trujillo egresen de las aulas.

“Los cien agentes van a realizar patrullaje en Trujillo, el norte y el sur de La Libertad. […] Priorizaremos, además, La Esperanza, Florencia de Mora, todos los distritos que son considerados críticos y donde se vienen dando los hechos de sangre”, añadió al alto oficial.

Los agentes y la nave fueron presentados en una ceremonia que se desarrolló en la escuela de suboficiales de Trujillo, en Alto Moche. Entre los asistentes estuvieron el alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto, y el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República, Elías Rodríguez Zavaleta.

“La delincuencia no espera, está aquí. Es una lucha entre el bien y el mal, y nosotros queremos el bien para la ciudadanía. No nos van a doblegar, no nos van a vencer. Estoy seguro de que este trabajo va a dar resultados”, sostuvo el burgomaestre.

- En mayo llegaron 550 -

No es la primera vez que agentes de la Dinoes llegan a Trujillo este año para combatir la ola criminal que azota la región La Libertad. El 23 de mayo arribaron 550 policías, pero solo permanecieron 26 días y retornaron a Lima. En su momento, el general Óscar González argumentó que la decisión se tomó debido a que se presentaron “otros eventos urgentes por atender” en el país. “La necesidad de la policía es a nivel nacional”, agregó.

Según estadísticas policiales, durante mayo y junio de este año, tiempo que permanecieron los 550 agentes en La Libertad, se produjeron 24 homicidios; es decir, un promedio de 12 por mes, uno mes menos que la media mensual (13) este año.

“El compromiso del ministro [del Interior, Carlos Morán] hoy es que precisamente no ocurra lo que nos pasó hace algunos meses. Le manifesté que nos habíamos sentido desairados y en algún momento le dije que nuestra región no podía ser la burla de nadie. […] Hoy les digo que mientras yo esté en la Comisión de Defensa, voy a fiscalizar que este compromiso –de contar con los cien agentes en la región– se cumpla”, expresó el congresista Elías Rodríguez.

Tras la ceremonia, los cien agentes y el helicóptero salieron a patrullar la ciudad y otras zonas de la región. Desde el 1 de enero hasta el 1 de septiembre, 108 homicidios se han producido en toda La Libertad, tres casos más que en todo el 2017 (105) y solo uno menos que en el 2016 (109). En el 2018 la cifra llegó a 131.

Con estos cien agentes, La Libertad ahora cuenta con 4.420 policías; es decir, un policía por cada 452 habitantes, cuando los estándares internacionales recomiendan que debe haber un agente por cada 250 habitantes. “Necesitamos entre 7 mil y 7.500 policías”, subrayó el alcalde Daniel Marcelo.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe