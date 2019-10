La empresa minera MMG Las Bambas informó este viernes que las operaciones de producción y transporte de concentrado de cobre han sido reanudadas al 100%. “Hemos podido reiniciar y restablecer progresivamente la producción y las actividades que corresponden al transporte. Estamos produciendo y transportando concentrado al puerto [de Matarani]. El lunes comenzamos de forma progresiva hasta que ya se han podido restablecer las actividades”, dijo Domingo Drago, vicepresidente senior de Asuntos Corporativos y Legales de Las Bambas, a El Comercio.

En una nota enviada este 24 de octubre a la Bolsa de Valores de Hong Kong, Las Bambas informó que después del desbloqueo en el corredor minero, “la logística de entrada y salida a/de la mina Las Bambas ha quedado totalmente restablecida. Los suministros críticos se han ido entregando gradualmente a partir del viernes 18 de octubre, con lo que la producción también ha regresado a sus niveles normales”.

-Continuidad del diálogo-

Si bien el tránsito de Las Bambas en el ámbito de la provincia de Chumbivilcas (Cusco) ha sido normalizado, algunos presidentes comunales de las zonas que realizaron los bloqueos desde el 22 de setiembre solicitaron, a través de una carta dirigida al presidente de la República, Martín Vizcarra, y firmada también por el gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente, que se derogue el estado de emergencia en la vía. Esta medida fue establecida el pasado 15 de octubre por el Gobierno nacional.

Sin embargo, el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, dijo a El Comercio que el diálogo con las comunidades continúa y muestra de ello es la reunión acordada para este 29 de octubre en la ciudad de Cusco, luego de algunas convocatorias que no pudieron concretarse.

"El lunes 21 dirijo un oficio al alcalde provincial convocando una reunión extraordinaria de la mesa provincial y le pido que convoque a los alcaldes distritales, presidentes comunales y al resto de los miembros de la mesa. Y les propongo como fecha el miércoles 23 en Cusco o donde propongan. La reunión no se concreta y los alcaldes se autoconvocan esa tarde del miércoles. Producto de esa convocatoria recibimos hoy un oficio del alcalde provincial diciendo que aceptan mi propuesta y nos proponen que la reunión sea el martes 29 en Cusco, de la mesa provincial, entre alcaldes y organizaciones de la sociedad civil que son parte de esa mesa, y claro presidentes comunales. Ha sido una respuesta de la provincia de Chumbivilcas y sus autoridades aceptando la propuesta que hice el lunes pasado”, detalló Molina.

La carta en la que las comunidades de Chumbivilcas piden la derogatoria del estado de emergencia.

Por ello, sobre esta carta, el viceministro Molina dijo que fue firmada por algunos presidentes comunales y frentes de defensa. “Algunos de los frentes de defensa desde que está operando la mesa de diálogo provincial, antes del primer corte de vía que hizo Cancahuani, ya se habían salido de la mesa provincial por su propia decisión. Entonces, hay algunos presidentes comunales que vendrán a la reunión del 29, otros presidentes comunales que han decidido apoyar ese documento, pero que pone como condición el retiro del estado de emergencia y se reafirma en la agenda que propusieron en Muyu Orcco el 10 de octubre".

No obstante, aclaró que el diálogo del 29 no plantea como condición la derogación del estado de emergencia. “No tendría por qué ser una condición para el diálogo, puede ser tema, pero no condición”, dijo. “El estado de emergencia ha sido una medida de orden público”, agregó.

Por su parte, Las Bambas dijo que “el diálogo tiene que darse" y que están expectantes a que continúe. "Nosotros vamos a participar en todos los espacios a los que seamos convocados”, añadieron.

Consideraron que las conversaciones con las comunidades no están paralizadas. “El gobierno está haciendo esfuerzos múltiples para que el diálogo no se interrumpa. Fue el ministro de Transporte, de Gobernanza, fuimos nosotros a Ccapacmarca para continuar el diálogo pero eso no fue posible”, digo Drago sobre las últimas conversaciones que hubo en la zona.

Por otro lado, Las Bambas reiteró que las medidas dispuestas por el OEFA ya se venían implementando y serán continuadas. “La supervisión del OEFA se ha concentrado en transporte de concentrado, sin embargo en términos generales nuestro transporte lo hacemos solo de día, pero el informe se concentró solo en el transporte de mineral", dijo Claudio Cáceres, vicepresidente de Asuntos Legales de Las Bambas.

Además, dijo que están realizando estudios técnicos para evaluar la posibilidad de implementar un mineroducto. "Hay distintas alternativas. Tenemos que ver cuál podría ser la más viable, pero sí hemos reiniciado los estudios técnicos para evaluar esta posibilidad de transporte de concentrado”, detalló Cáceres a este Diario.

“Hacia finales del próximo año estarían culminando los estudios técnicos. En base a eso se determinará si esa alternativa es viable o no”, añadió.

-Paola Bustamante, alta comisionada en el corredor minero-

El 11 de abril, exactamente un mes después de haber asumido la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el conflicto entre la empresa minera Las Bambas y la comunidad de Fuerabamba permanecía en el corredor minero sin una salida al corto plazo. En aquella fecha, el entonces primer ministro, Salvador del Solar, acudió hasta el distrito de Challhuahuacho junto a los ministros de Estado, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica, para entablar una mesa de diálogo con las comunidades de Cotabambas (Apurímac) y hallar una solución. Para entonces, Las Bambas sumaba 67 días de paralización y la población acumulaba demandas sin atender.

Un día después de este acercamiento, Fuerabamba llegó a un acuerdo con los otros actores del conflicto y el paso para los camiones de Las Bambas pudo ser reabierto. Sin embargo, meses después, la situación del bloqueo volvió al corredor minero. El 22 de setiembre, comunidades de Chumbivilcas como Cancahuani, Huininquiri e Idiopa Ñaupa, interrumpieron hasta 10 tramos de la vía nacional, una situación que pudo ser revertida el 15 de octubre, a partir de la declaratoria del estado de emergencia en las jurisdicciones implicadas.

Una semana después de esta decisión del Gobierno, la exministra Paola Bustamante fue designada Alta Comisionada para el Diálogo y el Desarrollo en el Corredor Vial Sur.

Según la Resolución Ministerial Nº 372-2019-PCM,ella actuará en representación del Despacho Ministerial de la PCM en los procesos de diálogo territorial en el corredor minero. Pero la participación de Bustamante en este vía nacional, que une las regiones Apurímac, Cusco y Arequipa, no es nueva.

El 11 de abril de este año, cuando se desempeñaba como titular de Desarrollo e Inclusión Social, fue una de las ministra de Estado en acudir a la mesa de diálogo en Challhuahuacho, y aquel día fue designada por Del Solar como la encargada de realizar el seguimiento de los compromisos del plan de desarrollo en Cotabambas.

“Vamos a responsabilizar a una persona del gabinete para que tenga la responsabilidad de que todos los demás integrantes cumplamos y no nos vamos a ir de aquí sin que hayamos comprometido a una de las personas del gabinete como responsable de hacer cumplir el plan de desarrollo y de abrir los espacios que necesitamos para dialogar”, dijo el ex primer ministro en aquella reunión.

“La ministra Bustamante tiene un amor especial por Apurímac desde que fue ministra antes y por eso, aunque sea una sorpresa para la ministra, delante de todos los presentes quiero decirle, la ministra Paola Bustamante va a ser la ministra responsable de que el espacio de diálogo que abriremos aquí funcione, avance, de que los compromisos del plan de desarrollo se cumplan y que va a tener en mí al mejor aliado para exigir a cada uno de nuestros ministros que las tareas a las que nos comprometemos se cumplan”, dijo Del Solar.

Los exministros en la mesa de diálogo de Challhuahuacho, el 11 de abril de este año. El bloqueo fue levantado al día siguiente.

Luego de esta participación, el gobierno acordó con la comunidad de Fuerabamba levantar las restricciones al tránsito y la entonces ministra Bustamante fue una de las participantes en el acuerdo.

(Foto: PCM)

Drago, por parte de Las Bambas, dijo este viernes a El Comercio que la decisión de designar a una alta comisionada en el corredor minero es “acertada”. “Crear esta posición me parece que es importante porque habrá alguien para la coordinación intersectorial de todo el desarrollo de esta zona del sur, que es estratégica para el país y requiere una atención integral con un enfoque de desarrollo. Saludamos el objetivo”, comentó.

Finalmente, dijo que Bustamante es “una persona que ha estado comprometida con el tema y que de alguna manera conoce, el tiempo que estuvo a cargo, la problemática. Es importante para que no se empiece de cero. Tiene información de las brechas y necesidades no cubiertas de la población en estas áreas".

Sobre esta designación, el viceministro Molina dijo que debido a que la exministra Bustamante coordinaba, en representación del primer ministro, las mesas de Cotabambas y Chumbivilcas, le propusieron asumir esta comisión. "Lo que le planteamos fue, si usted estuvo viendo estas mesas con reconocimiento de los actores y con una legitimidad positiva, ¿por qué no nos ayuda a mirar en conjunto de este espacio geográfico y construir un modelo de diálogo territorial?”.

“Le pareció interesante el desafío. No significa que el Viceministerio de Gobernanza deja de tener responsabilidad sobre el lugar, pero ahora tenemos a una persona que a nombre del presidente del Consejo de Ministros puede mantener la coordinación del conjunto”, añadió Molina. Explicó también que Bustamante responderá directamente al premier, pero trabaja directamente con el Viceministerio.

