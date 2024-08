Una vez al año, el Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) otorga la Beca ICPNA USA a los alumnos que han obtenido las mejores calificaciones durante los tres niveles académicos: Básico, Intermedio y Avanzado, para que puedan perfeccionar su inglés en una prestigiosa universidad de los Estados Unidos. La beca es intensiva y tiene una duración de 4 semanas; además, su objetivo es premiar el esfuerzo y fomentar el intercambio cultural.

Los alumnos becados acceden también a otros beneficios como: pasajes aéreos, alimentación, alojamiento con familias americanas, transporte interno, seguro médico, derechos de matrícula, material de estudio, visitas guiadas a los lugares más representativos de Nueva York y, en esta edición, también se coordinó una reunión con representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Como parte de nuestro compromiso de brindar una formación que permita alcanzar la excelencia académica se creó ‘Beca ICPNA USA’, que reconoce el esfuerzo de nuestros alumnos más destacados, los ayuda a perfeccionar el dominio del idioma y les brinda la oportunidad de conocer la cultura de los Estados Unidos desde una perspectiva distinta”, destacó Alex Sauter, gerente Académico y de Servicios Internacionales del ICPNA.

En la edición del 2024, se otorgó la BECA ICPNA USA a diez alumnos, quienes viajaron a Nueva York del 8 de junio al 6 de julio para estudiar en el English Language Institute del College of Staten Island del The City University of New York. A la fecha, el programa de becas ha beneficiado a alrededor de 100 alumnos con desempeño sobresaliente.

¿Cómo es el proceso de selección?