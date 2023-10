ACTUALIZACIÓN: A través de una carta notarial, la empresa TAMSHI indica que sí cuenta con el permiso para disponer del área deforestada y que lo señalado en el diario: “Esta empresa deforestó un área de 1.950 hectáreas de bosque en Tamshiyacu sin tener permiso”, que fue un comentario del fiscal Alberto Yusen Caraza y no del autor de la nota, no se ajusta a la realidad. Asimismo, TAMSHI indica que es una empresa con nuevos dueños desde marzo de 2018 y que no hay un directivo y dos trabajadores de esta empresa sentenciados. Finalmente, apuntan que una resolución de la Corte Superior de Justicia de Loreto del 28 de marzo de 2017, se declaró la legalidad de la preparación de terrenos para actividad agrícola, sobre terrenos declarados por el Estado de aptitud agrícola desde 1987, y que por consiguiente, la tala cuestionada no constituye un acto ilegal.

Este jueves 25 de julio, el segundo juzgado unipersonal penal de Maynas (Loreto) sentenció a un directivo y dos trabajadores de la empresa ex Cacao del Perú Norte S.A.C. (hoy Tamshi SAC) a ocho y cuatro años de prisión y al pago de una reparación civil solidaria de S/15 millones 720 mil 461 por los delitos de tráfico ilícito de productos forestales maderables y obstrucción del procedimiento en forma agravada.

La sentencia dictada por el magistrado Hesbert Benavente Chorres confirmó el pedido del fiscal especializado en materia ambiental de Maynas, Alberto Yusen Caraza Atoche, y condenó a ocho años de prisión efectiva al exgerente general de la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C, Ruben Antonio Espinoza; y a cuatro años de prisión suspendida respectivamente a Ernesto Vega Delgado, exjefe de operaciones y Giovanny Cubas Ramíez, personal de campo de la mencionada empresa.

“Es un precedente histórico en la lucha contra la deforestación y la tala ilegal de madera a nivel nacional. Sobre todo, por el monto de la reparación civil de S/15 millones. Esta empresa deforestó un área de 1.950 hectáreas de bosque en Tamshiyacu sin tener permiso”, declaró a El Comercio el fiscal Alberto Yusen Caraza desde Iquitos. Este monto de reparación civil fue solicitado por la procuraduría ambiental en relación al costo de la madera de bosque que se perdió por responsabilidad de la actividad de la empresa.

De otro lado, Caraza explicó que el monto de la reparación civil tendrá que ser cancelado por completo por los tres sentenciados en un año. Si ellos no cumplieran, se cambiará la pena por prisión suspendida por efectiva en el caso de Ernesto Vega Delgado y Giovanny Cubas Ramíez.

El fiscal, detalló, que si bien el proceso judicial inició en el año 2013, el tramo final de juicio oral del caso que denominaron "Cacao I" se prolongó por once meses hasta la lectura de sentencia este jueves. Caraza además, alertó que ninguno de los tres sentenciados estuvo presente en la lectura de sentencia y están en condición de prófugos.

Ex Cacao del Perú Norte S.A.C es la subsidiaria peruana de United Cacao Limited SEZC, la cual es parte del grupo empresarial del ciudadano checo-estadounidense Dennis Melka. El empresario está actualmente investigado por la fiscalía peruana por la deforestación de al menos 11.000 hectáreas de bosque en las regiones de Loreto y Ucayali.

Caraza adelantó a este Diario que la fiscalía ambiental de Loreto está en etapa de formalización del caso que han denominado "Cacao II". Este es la prolongación de la investigación que logró esta primera sentencia y que estaba vez involucra a diez personas, incluido el empresario Dennis Melka.

"Hemos dividido la investigación en dos y en este último caso se investigan hechos ocurridos desde el 2014 en adelante. El caso es contra todos los gerentes que tenía la empresa (ex Cacao del Perú Norte S.A.Cformalización para su actividad", dijo el fiscal. Entre los investigados, detalló, hay un ciudadano argentino y otro español. Para esto están solicitando la cooperación internacional para notificar a los extranjeros.

Los abogados de los sentenciados adelantaron que presentarán un recurso de apelación contra el fallo.

-El detalle del caso- En junio de 2016, El Comercio un informe que reveló dos imágenes satelitales cedidas en exclusiva por el proyecto MAAP [a cargo de la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA) y la Amazon Conservation Association (ACA)] que registraban el antes y después de la presencia del grupo Melka en la selva de Tamshiyacu.

Infografía: El Comercio

Según el análisis de las imágenes realizado por MAAP, en sus primeros cuatro meses de actividad, la empresa deforestó un total de 1.100 hectáreas. Un reporte posterior calculó que la deforestación en Tamshiyacu había alcanzado alcanzó las 2.380 hectáreas (equivalentes a 3.260 campos de fútbol).

La actividad de la exCacao del Perú Norte se inició en mayo del 2013. La zona del proyecto agrícola se ubica a unos 30 kilómetros al este del centro poblado de Tamshiyacu, capital del distrito de Fernando Lores, provincia de Maynas, en la región Loreto.

En diciembre del 2014, el Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA), ordenó a la empresa paralizar sus actividades por ir en contra de las normas ambientales.

Según la ley forestal peruana, las tierras forestales con o sin cobertura de bosque no pueden ser usadas para agricultura. En julio de 2016, el Ministerio de Agricultura confirmó que la zona deforestada de Tamshiyacu estaba catalogada tierra forestal; es decir, no podría haber actividad agrícola de ningún tipo en ese lugar.