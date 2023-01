Cientos de vándalos atacaron con palos y piedras la vivienda del gobernador regional de Madre de Dios, Luis Otsuka Salazar, quien para evitar mayores daños a su propiedad y proteger la integridad de sus familiares, respondió realizando disparos al aire desde unas de sus ventanas.

El hecho ocurrió este viernes 27 de enero. Una turba de personas llegó hasta la casa de la autoridad regional y la atacó con piedras, palos y otros objetos contundentes. En diálogo con Canal N, el gobernador denunció que los revoltosos intentaron incendiar su domicilio y causarle daño a él y a sus familiares.

Otsuka comentó que un grupo de policías custodiaba su casa, pero estaban desarmados. Por esa razón, hizo un llamado a las autoridades del Gobierno para que tomen cartas en el asunto y eviten que se produzcan nuevos hechos de esa naturaleza.

“La turba comenzó a reventar las lunas, a tirar combustible para incendiar. Llamo al ministro del Interior, a todos los ministros, cómo pueden mandar un soldado a la guerra (sic) sin un arma, o sea, costo social, sí, que me maten a mi y a toda mi familia acá y ellos felices…Mire lo que pasa, señor ministro, solucione este grave problema, que es a nivel nacional no regional”, dijo el gobernador.

Gobernador regional, Luis Otsuka, sufrió ataque a su casa en Madre de Dios por parte de una turba de desadaptados | Video: Canal N

“Yo sinceramente les digo (a los revoltosos): la próxima vez que vengan los mataré, porque eso es un derecho que me asiste a mí. Si la Policía no lo hace, lo haré yo. Se lo digo a esos manifestantes que es la última vez que los perdono aquí en mi casa, porque no es correcto que algo que me costó durante años lo vengan a destrozar”, añadió.

Otsuka detalló que su vehículo quedó destrozado y las lunas de su casa terminaron rotas. Además, denunció haber sufrido daños personales (en brazos y cabeza) y que los atacantes utilizaron hisopos y trapos con combustible para incendiar su vivienda.

“Si no tuviera un arma para defenderme, esto hubiera sido peor. Esto está fuera de control. Llamo a la presidenta (Dina Boluarte) a que tome cartas sobre el asunto. Esto no puedo continuar más. Tengo que defender lo que me cuesta a mí. Le dijo al Ejecutivo, a la PCM, que tomen cartas sobre el asunto, sino tienen esa capacidad, que dejen el poder”, culminó.