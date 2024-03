En cinco Asociaciones de vivienda, entre ellos, Selva alegre, Rosario del Acre, el nivel de las aguas llego hasta los 2 metros, inundando por completo las viviendas. Las familias para salvar sus vidas y la de sus hijos tuvieron que subirse al techo de sus casas cogiendo algunos de sus bienes. “El resto lo perdimos”, señala Miriam Cruz Macedo, presidenta de la Asociación de vivienda Rosario del Acre, en la ciudad de Iñapari, provincia de Tambopata, en la región de Madre de Dios. Su testimonio se da a una semana del desborde de los ríos Maderacre y Yaverija que han dejado esta zona sumergida en agua.

El número de personas damnificadas llegaría a las 2.850 personas según información de los propios dirigentes de base, ya que a la fecha no hay información oficial. Unas 750 familias que viven en las 5 asociaciones de vivienda al margen del rio Yaverija, lo habrían perdido todo. El desborde de los ríos Maderacre y Yaverija cubrió de agua todas sus viviendas y se mantuvo así durante 3 días. Esas viviendas construidas de maderas y materiales de la zona se malograron, sus enseres de valor y muebles, ya no sirven.

Iñapari a una semana de ser inundada (Manuel Calloquispe) 1 / 5 Iñapari a una semana de ser inundada (Manuel Calloquispe) 2 / 5 Iñapari a una semana de ser inundada (Manuel Calloquispe) 3 / 5 Iñapari a una semana de ser inundada (Manuel Calloquispe) 4 / 5 Iñapari a una semana de ser inundada (Manuel Calloquispe) 5 / 5

A una semana de ocurridas las inundaciones la ciudad de Iñapari quedo cubierta de lodo, sus calles, plaza central, sus viviendas y negocios con 2 centímetros de una mezcla de barro y relaves malolientes y fétidos. Las piscinas de los centros recreaciones y hospedajes están cubiertas de lodo y agua, no hay comercio, ni servicios. Sus animales menores de crianza han muertos. El servicio de energía eléctrica recién se distribuye desde el día 27 de febrero, y no hay agua potable. Solo dos cisternas agua llegaron desde la ciudad de Puerto Maldonado, durante los días de la emergencia.

El único puesto de policial ha sido inundado y sus instalaciones están llenas de lodo y barro, con sus muebles deteriorados por las aguas. Aquí encontramos al personal policial, limpiando sus instalaciones. Tienen que prestar su trabajo de vigilancia y control desde otros lugares estratégicos, ante la presencia de la delincuencia que aprovecha la ausencia de los pobladores en sus viviendas para robarlas, dijo así el alférez PNP Fernando Shapiama Diaz, comisario del Puesto de vigilancia y control fronterizo de Iñapari.

Lo que se necesita

Los moradores reclaman medicinas y atención médica para sus menores, limpieza de sus calles, fumigación y desinfección de sus calles y sus viviendas. Además, piden maderas y recursos para reconstruir sus viviendas. Temen a la aparición de plagas y enfermedades que puedan contraer tras el cúmulo de lodo y desperdicios y animales muertos.

Al alcalde de la ciudad de Iñapari, Rubén Darío Copa Alarcón, dijo que ya se le acabaron todos sus recursos, no cuenta con la logística para atender la emergencia y que solo tiene alimentos para la olla común para tres días.

Moradores afectados por las inundaciones en Iñapari, Carlos Gonzales Pita, Gerardo Delgado Vásquez, dirigentes de base, reclaman que las autoridades del Centro de operaciones de emergencia regional- Centro de Operaciones de Emergencia de la Región (COER) y de Indeci, “solo llegaron a tomarse la foto y luego regresaron a la ciudad de Puerto Maldonado”

Según el reporte del COER del Gobierno regional de Madre de Dios, al 24 de febrero solo había 50 personas afectadas, no tenían información de personas damnificadas, había 20 viviendas y tres instituciones educativas afectadas. Según lo moradores esto ocurre porque no se empadrono a todos las personas afectadas ni damnificadas, ya que el municipio de Iñapari no cuenta con la logística, ni personal para el empadronamiento, y las autoridades “no recorrieron las viviendas para empadronarlos”.

Iñapari a una semana de ser inundada (Manuel Calloquispe) 1 / 8 Iñapari a una semana de ser inundada (Manuel Calloquispe) 2 / 8 Iñapari a una semana de ser inundada (Manuel Calloquispe) 3 / 8 Iñapari a una semana de ser inundada (Manuel Calloquispe) 4 / 8 Iñapari a una semana de ser inundada Entidades publicas, como el Banco de la Nación y Juzgado de la corte de Justicia fueron afectados.(Manuel Calloquispe) 5 / 8 Iñapari a una semana de ser inundada (Manuel Calloquispe) 6 / 8 Iñapari a una semana de ser inundada (Manuel Calloquispe) 7 / 8 Iñapari a una semana de ser inundada (Manuel Calloquispe) 8 / 8

En el Parque Bernardo Carlos y el centro educativo Elena Bertha, mas de 200 personas pernoctan en carpas proporcionados por defensa civil, y las fuerzas armadas. La mayoría de las personas han vuelto a sus viviendas, para la limpieza y el cuidado de sus predios, ya que han aparecido personas del mal vivir de la frontera de Brasil y Bolivia, para robar las pocas pertenencias que les queda.

Una carpa de atención medica de la dirección regional de salud, con personal medico atiende a los afectados, cuentan con personal médico, enfermeros y técnicos de apoyo desde las postas medicas de la ciudad de Iberia y la ciudad de Alerta.

Proyecto de defensa rivereña tiene más de 20 años

Hace 20 años se había realizado un estudio de evaluación de riesgos ante las inundaciones, esos estudios mostraban que luego de la construcción del puente de Integración, la ciudad estaría en riesgo en todas las temporadas de lluvias. Esos estudios recomendaban construir defensas rivereñas para proteger la ciudad de Iñapari, que reubicar a la ciudad. Esos estudios están concluidos y están en el Gobierno regional, el Gobierno central, y en el Centro Nacional de estimación de prevención y reducción de riesgos de desastres - Cenepred. “Solo que hasta la fecha no se ha hecho nada” dijo Teddy Barra exteniente alcalde de la Municipalidad de Iñapari en los años 2002 y 2004.

En tanto, la concesionaria IIRSA Sur, viene brindando apoyo con la cisterna de agua para la limpieza de calles en Iñapari y dos motobombas para la extracción del agua de las viviendas. Y ha entregado 100 botellones de 20 litros de agua para la población afectada. El apoyo ha sido entregado a través del alcalde provincial de Iñapari, Rubén Darío Ccopa Alarcon.