Las frases más destacadas del Papa en Madre de Dios

El papa Francisco culminó su visita a Puerto Maldonado, en Madre de Dios, donde sostuvo varios encuentros, entre ellos con las comunidades nativas en el coliseo cerrado de la región, con sus fieles en el Instituto Jorge Basadre, así como con los niños del hogar "El Principito".

Durante los discursos que ofreció en estos recintos, el Sumo Pontífice dejó algunos mensajes que motivaron los aplausos de los asistentes, pues se referían a la defensa de la Amazonía y los principales problemas que enfrenta esta zona.

Al inicio de su discurso en el coliseo cerrado de Madre de Dios, el papa Francisco dijo que "he deseado mucho este encuentro, quise empezar por aquí la visita a Perú".

Al proseguir en su discurso, la máxima autoridad católica dijo que "la Amazonía es tierra disputada desde varios frentes: por una parte, el neo-extractivismo y la fuerte presión por grandes intereses económicos que dirigen su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro, monocultivos agroindustriales”.



Asimismo, indicó que "hemos de romper con el paradigma histórico que considera la Amazonía como una despensa inagotable de los Estados sin tener en cuenta a sus habitantes".

En otro momento, se mostró a favor de un reconocimiento y reivindicación de los pueblos nativos. "Considero imprescindible realizar esfuerzos para generar espacios institucionales de respeto, reconocimiento y diálogo con los pueblos nativos; asumiendo y rescatando la cultura, lengua, tradiciones, derechos y espiritualidad que les son propias", mencionó.

Señaló también que el diálogo es el principal camino para la inclusión de estas comunidades. "El reconocimiento y el diálogo será el mejor camino para transformar las históricas relaciones marcadas por la exclusión y la discriminación", sostuvo.

Respecto a la educación, Su Santidad dijo que debe ser una de las prioridades del Gobierno,además planteó que sea intercultural y bilingüe. “La educación nos ayuda a tender puentes y a generar una cultura del encuentro. La escuela y la educación de los pueblos originarios debe ser una prioridad y compromiso del Estado; compromiso integrador e inculturado que asuma, respete e integre como un bien de toda la nación su sabiduría ancestral”, señaló.

El jefe de la Iglesia católica hizo mencionó también la trata de personas, uno de los delitos que más aquejan a la región. “Existe otra devastación de la vida que viene acarreada con esta contaminación ambiental propiciada por la minería ilegal. Me refiero a la trata de personas: la mano de obra esclava o el abuso sexual. La violencia contra las adolescentes y contra las mujeres es un clamor que llega al cielo”, indicó.

Por otro lado, instó a la población a conservar la Amazonía de la contaminación y la industria extractiva. “La Amazonía, además de ser una reserva de la biodiversidad, es también una reserva cultural que debe preservarse ante los nuevos colonialismos", fue otra de las frases que dijo Su Santidad.

En el discurso que ofreció en el Instituto Jorge Basadre, el papa Francisco habló nuevamente sobre la trata de personas, e indicó que deberíamos referirnos a ella como "esclavitud". También hizo una reflexión respecto a la violencia contra las mujeres.

"Duele constatar cómo en esta tierra, que está bajo el amparo de la Madre de todos, tantas mujeres son tan desvaloradas, menospreciadas y expuestas a un sinfín de violencias", expresó.

Por último, en su visita al hogar "El Principito", el papa Francisco se dirigió a los niños que viven en este albergue y los animó a no dejar ir sus sueños.

"No se conformen con lo que está pasando. No renuncien al legado de sus abuelos, no renuncien a su vida ni a sus sueños", les dijo.

