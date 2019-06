Milagros Salazar: ¿qué dijo la congresista sobre los docentes y los textos escolares?

La congresista Milagros Salazar participó este jueves en el foro CADE Educación, que se realiza en nuestro país; pero un detalle en su discurso no pasó desapercibido en la redes sociales y fue criticado al referirse a los docentes.

Durante su intervención la parlamentaria se habló sobre la investigación que se realiza al contenido de los textos escolares en la Comisión de Educación que ella dirige en el Congreso de la República.

“En la Comisión de Educación estamos en una investigación importante en relación a los textos escolares, en relación a los contenidos. ¿Por qué es importante? Muchos de nosotros hemos avanzado en nuestra formación como ciudadanos y como profesionales y nos ha acompañado un texto escolar, y el texto escolar es importantísimo porque no tenemos la necesidad de tener un profesor”, indicó la parlamentaria, causando incomodidad.

- ¿Maltrato en comisión? -

Este nuevo hecho se suma a las críticas por un presunto maltrato a las funcionarias citadas por la Comisión de Educación el pasado 22 de mayo. RPP Noticias informó que se trata de docentes y fueron la ex directora de Educación Primaria de la Dirección Básica Regular, Jessica Simón Valcárcel, y a la ex jefa de la Dirección de Educación Secundaria, Patricia Gastulo Huaytalla.

En el video se escucha que la congresista ordena guardar silencio a una de las es funcionarias y no le permite seguir hablando. “No le he dado la palabra. La dinámica es: yo pregunto y usted responde”, dijo la parlamentaria.

En declaraciones a Canal N, Salazar justificó su reacción por la dinámica de la comisión investigadora en 'pregunta-respuesta' y por su carácter enérgico. “No son docentes, son funcionarios. Se les ha invitado como funcionarios por su responsabilidad en la edición en los textos en nivel inicial y primario (...) No les he faltado el respeto”, indicó sobre el incómodo momento.