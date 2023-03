Ministro de Educación, Óscar Becerra, ofreció disculpas por frases que lanzó sobre las madres que llevan a sus hijos a marchas. En un video, señaló que sus expresiones, en donde dijo que “ni siquiera los animales exponen a sus hijos” a hechos que pueden desencadenar actos de violencia, fueron “desafortunadas y sus palabras malinterpretadas”. Dijo, además, que en ningún se refirió a las mujeres aimaras.

“Ni siquiera los animales exponen a sus hijos. Lo vemos todos los días en estos canales de naturaleza donde una madre muere defendiendo a sus hijos para que no sean atacados. Y estamos viendo, ¿se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la que estamos siendo testigos? ¿A ese extremo de manipulación podemos llegar?”, fue la crítica que realizó Becerra tras una movilización en donde policías lanzaron bombas lacrimógenas a madres aimaras con niños en sus espaldas.

En esas mismas declaraciones, el ministro de Educación también dijo dudar de que las mujeres que se movilizaron en las marchas sean las verdaderas madres de los menores que llevaban en sus espaldas. “Creo que tal vez en la extrema necesidad en la que se encuentran algunas mujeres lleguen a alquilar a sus hijos para que sean llevados a esto. Pero no puedo concebir a una madre exponiendo al peligro a sus hijos”, añadió.

Disculpas

“Lamento que unas desafortunadas expresiones mías hayan sido aprovechadas para ignorar los derechos de los niños. Ofrezco disculpas, pero no me he referido en ningún momento a las mujeres aimaras”, dijo el titular de Educación al ser abordado por la prensa.

Antes, en un video difundido en Facebook, también pidió disculpas por sus frases. “Si alguna expresión mía ha sido equivoca les ofrezco mis sentidas disculpas. Me ratifico en mi defensa a los niños y niñas del Perú y repruebo a las personas que utilizan a los niños con fines político”, dijo.

En el mismo pronunciamiento saludó a todas las mujeres del Perú por su trabajo y fortaleza para sacar adelante a sus familias.