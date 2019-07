Erupción del volcán Ubinas: actividad retorna a niveles previos a las explosiones

La actividad del volcán Ubinas ha retornado a los niveles observados antes de las explosiones de esta madrugada, con emisiones de ceniza de menor intensidad. De acuerdo con el último reporte, las columnas eruptivas no alcanzan los 500 metros de altura, diferente a la observada esta madrugada, que llegaron a los 5 kilómetros, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Además, la ceniza está siendo dispersada hacia los sectores Este y Sureste del volcán, y hay reportes de caída de ceniza en Puno, Desaguadero, la carretera Binacional, Carumas y Candarave (Tacna). Se estima que la ceniza va a precipitarse hasta las 12 horas después de haber sido expulsada del volcán.

Las últimas explosiones registradas del Ubinas tuvieron dos periodos: del 2006 al 2009, y del 2013 al 2017. La erupción es un proceso que puede durar semanas, meses o incluso años, este último proceso erupción empezó el 24 de junio 2019, cuando ocurrieron explosiones (expulsión violenta de cenizas y material volcánico).

La madrugada de este viernes, hubo 3 explosiones importantes a las 2:27 a.m., 2:48 a.m. y 3:09 a.m. Estas explosiones tuvieron una energía equivalente a sismos de 5,85; 5,3; y 4,1. Cuando ya hubo visibilidad, se observó que las columnas eruptivas estaban por encima de los 5 kilómetros.

En el 2016, se determinó que el volcán Ubinas está en el grupo de los volcanes de muy alto riego, debido a que es el más activo del país y tiene una recurrencia eruptiva muy continua.

