Distintos colectivos y organizaciones sociales de las regiones del sur del país acatarán el 4 de enero un paro en rechazo a la continuidad del gobierno de Dina Boluarte, así como para exigir el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones al 2023, la liberación del expresidente Pedro Castillo y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Las regiones en las que se realizarán las protestas son Arequipa, Puno, Cusco, Apurímac, Moquegua, Madre de Dios y Ayacucho. Los enfrentamientos y el accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía nacional dejaron, semanas atrás, 28 muertos.

Durante su reciente visita al Cusco, la presidenta Dina Boluarte remarcó que no pueden resolver las demandas de los manifestantes, ya que no son competencia del Ejecutivo, como el tema del adelanto de elecciones.

“Las marchas no son programas sociales no atendidos. Son cuatro puntos políticos que no están en mis manos resolver. Una de ellas es el adelanto de elecciones, que ya la dimos a iniciativa nuestra. En la segunda están pidiendo mi renuncia y qué ganamos con mi renuncia”, expresó la mandataria.

Días atrás, el ministro del Interior, Víctor Rojas, viajó a Puno y Arequipa para reunirse con jefes policiales, autoridades y representantes del Ministerio Público, a fin de adoptar medidas ante las anunciadas protestas en el sur del país.

El presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, John González, aseguró que las violentas protestas y actos vandálicos generarían una pérdida de siete millones de soles por día en la región.

Por su parte, el presidente del Consejo de Minstros, Alberto Otárola, remarcó que el Gobierno “no permitirá que reine el caos en el país” y consideró que las personas tienen el derecho de protestar pero que, a su vez, los demás ciudadanos tienen “el derecho a la paz y la tranquilidad”.