Pedro Peña sobre denuncia: “Dicen que he cometido una agresión física y eso es falso”

Pedro Peña Maraví ha recibido la tarea de encabezar un proceso de reestructuración en la Dirección Regional de Educación de Piura (Drep), un órgano del Gobierno Regional que tiene serios cuestionamientos, sobre todo en cuanto a la administración del presupuesto y convocatorias de personal.



Sin embargo, el propio Peña Maraví ha sido cuestionado por tener un proceso pendiente por violencia familiar en contra de su ex conviviente. En enero pasado, rompió una orden de alejamiento contra ella y la terminó agrediendo en estado de ebriedad, por lo cual tiene un mandato judicial de comparecencia con restricciones.



En entrevista con El Comercio, Pedro Peña detalla el trabajo que realizará en la Drep, da nombres de los profesionales a quienes convocará y señala que el proceso judicial en su contra no interferirá con sus labores.

¿En qué consistirá la reestructuración de la Drep?



Cinco etapas. La primera corresponde a la creación, regulación, extinción o modificación de órganos y unidades orgánicas: podemos crear, fusionarlos, desagregar u oficializar los que existen y no figuran en el reglamento. La segunda es la definición de las funciones, a través de la transcripción desde el seno de la ley, no es que vamos a inventar funciones. La tercera es la asignación de cargos, a partir de un estudio técnico. La cuarta es asignar las funciones a los cargos. Y el quinto paso es determinar los procedimientos, es decir, la ejecución de las funciones asignadas, con los documentos de gestión institucional.



¿En base a qué criterio se ha llegado a esa propuesta?



Eso está establecido en las normas vigentes dentro del órgano jurídico. Y también por la doctrina: hay que ser especialista. En mi caso, yo soy administrador. Los administradores estamos formados profesionalmente para reorganizar y reestructurar las entidades.



¿Quiénes integrarán su equipo?



Esta comisión debe estar integrada por profesionales de primer nivel, si es que queremos una reestructuración sostenible: León Trahtemberg, Hugo Díaz... En su momento lo diré.



¿Ya los convocó? ¿Se ha comunicado con ellos?



Hay que conversar, coordinar. Ver cuánto presupuesto hay disponible.



¿Cuál sería un plazo prudente para la reestructuración?



Considero que sesenta días.



¿Y luego qué viene?



La implementación, que es la parte más importante. Sino no sirve de nada tener un manual o unas recomendaciones.



¿En qué medida puede solucionar la problemática del sector Educación?



Como la entidad ha estado desorganizada, lógicamente hay faltas administrativas e ilícitos penales. Pero como ahora va a estar debidamente organizada, va a mejorar, o por lo menos se tratará de evitar que ocurran malas prácticas de gestión administrativa y educativa.



¿Entonces usted garantiza una mejora sustancial a través de esta

reestructuración?



No encuentro otra alternativa.



¿Bajo qué modalidad ha sido contratado para esta tarea?



No he sido contratado todavía. Simplemente el gobernador (Servando García) ha hecho público (el anuncio de) la reestructuración. Esperemos que salga la resolución.



¿El gobernador lo llamó directamente?



Desde la fundación del ‘gallo’ [movimiento político Fuerza Regional], yo he sido autor de su estatuto, plan de gobierno y reglamento. Esto estaba previsto desde la propuesta del programa político de Fuerza Regional.



¿Y ya conversó con el gerente general del Gobierno Regional, Jesús Torres?



No he hablado nada con él, la coordinación ha sido directamente con Servando García.



¿Ni con el gerente de Desarrollo Social, Manuel Parodi?



Pregúntele a él. ¿No tiene otra pregunta?



Le pregunto porque con ellos tendría que estar coordinando, sobre todo ahora que no hay director regional de Educación, ya que Fabriciano Cunya fue destituido.



Desconozco. Pregúntele a ellos.



¿Ese contexto no le merece ninguna opinión?



Cualquier cosa pregúntele al gobernador, por qué lo puso y por qué lo sacó (a Cunya). A mí no me pregunte eso, porque yo no tengo esa atribución.



Respecto de la denuncia por violencia familiar en su contra…



Escúcheme. Dicen que yo he hecho una agresión física, y eso es falso. La denuncia dice agresión verbal. Eso está ventilándose en el Poder Judicial, allí tendrá que probarse lo que diga la autoridad judicial.



Le quería preguntar si eso podría interferir en su nuevo trabajo.



¿Por qué va a interferir? ¿En qué parte de la ley dice que quien tiene un problema familiar no puede trabajar? El derecho al trabajo está establecido en la Constitución. O sea, si yo tengo un problema familiar, ¿no puedo trabajar en ningún lugar? Eso es una falacia.



Pero esto no es solo un tema familiar, porque ha trascendido al ámbito judicial.



No puede trascender. Los ilícitos están bien determinados en el Código Penal.

