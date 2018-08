Perú pedirá pasaportes a venezolanos para ingresar al país

El Perú solicitará a los ciudadanos venezolanos contar con pasaporte como requisito para ingresar al país, informaron este viernes el superintendente de Migraciones, Eduardo Sevilla, y el ministro del Interior, Mauro Medina.

El pedido de este documento a los venezolanos que deseen ingresar al país regirá desde las 00:00 horas del sábado 25 de agosto. Ayer, el gobierno de Ecuador informó que exigirán este documento a los venezolanos a partir de este sábado 18.

Los miembros de la Comunidad Andina, que incluye a Ecuador y Perú, actualmente permiten que los ciudadanos crucen las fronteras entre los países miembros solo con sus documentos de identificación personal. Los ciudadanos venezolanos solo debían presentar su cédula de identidad para ingresar.

Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil son los principales países de destino de migrantes venezolanos. Hace dos semanas, el ministro Medina indicó que el 80% de venezolanos realiza su control migratorio con pasaporte; mientras que el 20% lo hace con su cédula de identidad, que carece de medidas de seguridad para garantizar plenamente la identidad de las personas.

Durante la conferencia de prensa, el superintendente Eduardo Sevilla dijo que el Perú está en permanente contacto con sus similares en Ecuador y Colombia. "Actualmente ingresan al país 5.196 venezolanos al día por el puesto de control fronterizo de Tumbes", precisó esta tarde.

El sábado 11 de agosto, se superaron los registros de ingreso de ciudadanos venezolanos al Perú por la frontera con Ecuador. En total, ese día ingresaron más de 5.100 extranjeros provenientes de Venezuela, de acuerdo con datos del Centro Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF).

Sevilla dijo que Perú no tiene una frontera con Venezuela, por lo que sus ciudadanos tienen que pasar por Ecuador. "Perú está recibiendo a una serie de extranjeros migrantes, y en algunos casos los migrantes pueden aplicar a la condición de refugio", declaró esta tarde. Agregó que hay dos puestos de verificación migratoria para verificar el control y si el ciudadano venezolano no tienen pasaporte, no podrá ingresar al Perú a partir del próximo sábado 25.

Por su parte, el ministro Mauro Medina dijo que el 23 de agosto se va a activar el sistema decadactilar en Tumbes para identificar plenamente a las personas de distintas nacionalidades que ingresen al país. “Interpol colabora con la Policía Nacional para identificar y tener referencia de los ciudadanos que incurran en delito o tengan alguna identidad apócrifa", agregó.

Actualmente hay en las cárceles del país 72 venezolanos presos. "Eso demuestra que son pocos los que llegan al Perú con intenciones ilícitas. La gran mayoría lo hace para bien", dijo el ministro.

También comentó que esta no es una medida xenofóbica, sino que se da por cuestiones de seguridad. "Lo que queremos es verificar su identidad para poder tener el registro de todos los extranjeros y nacionales que ingresan al país". "Nuestra política migratoria de apertura está en sintonía con nuestra inserción internacional y se condice con el respeto a los derechos humanos. Debe estar articulada con un enfoque de seguridad que garantice una inmigración ordenada y segura", puntualizó.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe