El año pasado, la pandemia obligó a cerrar los colegios y a que las clases escolares se dictaran de manera remota en el país. En el centro poblado de Salalá, en Piura, los alumnos del colegio Señor de Los Milagros debían buscar lugares estratégicos y estar atentos a ciertas horas para captar la señal de Internet y así poder interactuar con sus profesores, pues la señal era muy baja, tanto así que en algunos hogares llegaba de manera muy limitada y, en otros, simplemente no llegaba.

Esta situación ha cambiado en el presente año, ya que ahora Salalá -situado en el distrito de El Carmen de la Frontera, en la provincia de Huancabamba- cuenta con Internet 4G de alta velocidad. Ello, gracias a Internet para Todos, un proyecto impulsado por Telefónica del Perú, Facebook, BID Invest y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). En total, son más de 150 familias de Salalá las beneficiadas con este mejor servicio.

“Este año 2021 ha mejorado el servicio de Internet. Ya estamos en contacto con la empresa Internet para Todos, y, gracias a Dios, se ven los resultados: ya podemos ver, interactuar, podemos descargar, podemos entrar a Youtube, podemos entrar al WhatsApp para descargar los archivos, videos y tutoriales que trabajamos con los estudiantes”, comentó Moises Rondoy, director del colegio Señor de los Milagros.

“El Internet ha servido muchísimo. Sin Internet en esta zona, prácticamente no hubiésemos tenido los resultados favorables respecto al programa Aprendo en Casa”, agregó.

Por su parte, Melissa, una alumna de 5to grado de secundaria del colegio Señor de los Milagros, también destacó las beneficios de contar ahora con un Internet eficiente para poder estudiar. “El Internet ha mejorado. Me sirve para descargar archivos, es más rápido, siempre me llega un excelente nivel de Internet”, comentó.

Melissa es una de las corresponsales escolares de El Comercio en Salalá. “Me encanta el periodismo, las ciencias de la comunicación, siempre me ha motivado. Desde pequeña me encanta leer, actuar, expresarme. Me encantan las noticias ”, señaló emocionada.

Tanto ella como el director del colegio estuvieron presentes en la inauguración del servicio de Internet 4G de alta velocidad en Salalá, actividad que se transmitió ayer vía la cuenta de Facebook de El Comercio. Entre otros, también participaron el alcalde de este centro poblado, Aníbal Bermeo; el jefe de Tecnologías de la Información de Gobierno Regional de Piura, Ing. Elvis Aguilar; el director de la Dirección Regional de Salud, José Nizama; el director comercial de Internet para Todos, Cesar Huamán, y el presidente ejecutivo de Telefónica del Perú, Pedro Cortez.

Aquí puedes volver a ver la transmisión:

-Más beneficios de una buena conexión: la telemedicina-

La llegada del Intenet 4G también ya viene impactando de manera positiva en Salalá en el campo de la salud. Durante la transmisión virtual, Elías, un médico del establecimiento de salud de la zona, explicó que ahora puede brindar atención a los pacientes de manera remota: las personas le informan sobre sus dolencia, él diagnostica y les brinda un tratamiento. Así, lo que antes le tomaba horas a una persona para poder acceder a una consulta, porque debía trasladarse desde zonas alejadas hasta el centro de salud, ahora lo puede hacer desde su mismo domicilio.

Por su parte, el director regional de Salud, José Nizama, también enfatizó que, a través del Internet 4G, ahora se podrá brindar el servicio de telemedicina y dictar charlas y talleres al personal de salud de Salalá, sin que estos profesionales tengan que ausentarse hasta dos días de sus establecimientos, pues ya no tendrán que viajar a Chulucanas o Piura.

Asimismo, destacó que, frente a una emergencia, el personal de salud de Salalá podrá contactarse con sus pares de los grandes hospitales de la región para que los orienten.

“Nuestro objetivo está en acortar la brecha digital del país, llevando la conectividad a las zonas más alejadas, más rurales, para igualar las oportunidades. Ese es el objetivo, el ADN que nos mueve. Historias como las de Salalá nos motivan para seguir trabajando día a día”, dijo a su turno Cesar Huamán, director comercial de Internet para Todos.

En tanto, Pedro Cortez, presidente ejecutivo de Telefónica del Perú, señaló que gracias del esfuerzo de las empresas que conforman la iniciativa Internet para Todos “generamos este vehículo, en el cual no solo damos la posibilidad de que utilicen los productos y servicios de Movistar, sino también pueden utilizar los productos y servicios de cualquier empresa de telecomunicaciones. Si no hubiéramos tenido la imaginación de crear esta empresa, en este momento Salalá no pudiera tener Internet de 4G de alta velocidad”.

“Pero más que inversiones, más que cables, más que fibras, más que fierros, lo importante es ver cómo le cambiamos la vida a las personas”, destacó.

Hasta junio, en poco más de dos años funcionamiento, Internet para Todos ha llegado a más de 12 mil centros poblados con 4G de alta velocidad, beneficiando a más de 2,2 millones de personas. Su meta para este 2021 es llegar a 14 mil centros poblados y beneficiar a 2.4 millones de ciudadanos.

