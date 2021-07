Conforme a los criterios de Saber más

A fines de junio, en una rueda de prensa, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, resaltó la importancia de la vacunación y también pidió a los gobiernos y pobladores no confiarse y mantener las medidas de prevención y distanciamiento social ante la aparición de nuevas variantes. “La aparición de variantes de un virus es algo habitual, pero puede prevenirse de forma muy simple: reduciendo las posibilidades de contagio con las vacunas y el uso de medidas de prevención”, resaltó.

La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio analizó la situación de 16 países de la región y encontró que 14 mantienen sus medidas de prevención contra el COVID-19, diez de ellos en niveles alto y muy altos. Perú es uno de los tres países con el mayor nivel de uso de medidas de protección, después de Argentina y Chile, mientras que Bolivia y Nicaragua son los dos únicos países con un bajo nivel de uso de estas medidas en la región.

Entre las medidas analizadas se encuentran el uso de mascarillas y protectores faciales; el rastreo de contactos COVID-19, los controles de viajes internacionales; la cancelación de eventos públicos; la reducción de aforos; y el cierre de escuelas, en la mayoría de los niveles. Doce países mantienen aún algunos niveles de sus centros educativos cerrados.

Además, la Unidad de Periodismo de Datos encontró que ocho de los diez países con el mayor uso de medidas de protección han reducido sus contagios diarios. Entre ellos destaca Argentina, Chile, Uruguay y Perú, con las reducciones más altas de la región.

Países con restricciones altas Cierre de escuelas Cobertura facial Viajes internacionales Eventos públicos Reuniones Rastreo de contactos COVID-19 Argentina Cierre requerido solo en algunos niveles o categorías Requerido en todos los espacios compartidos Cierre total de frontera Cancelación de todos o la mayoría de eventos públicos Restricción a reuniones de menos de 10 personas Rastreo completo Chile Cierre requerido solo en algunos niveles o categorías Requerido en todos los espacios compartidos Cierre total de frontera Cancelación de todos o la mayoría de eventos públicos Restricción a reuniones de menos de 10 personas Rastreo completo Perú Cierre requerido en todas las escuelas, excepto en algunas zonas y niveles Requerido fuera del hogar en todo momento Prohibición en regiones de alto riesgo Cancelación de la mayoría de eventos Restricción a reuniones de menos de 10 personas Rastreo limitado

Pese a que Chile y Uruguay son los países de la región con el mayor nivel de vacunación contra el COVID -19, hasta junio sus cifras diarias de contagio no habían disminuido, por el contrario estaban en alza.

Para Alfonso J. Rodriguez-Morales, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Infectología, el relajamiento en las medidas de prevención es un factor cuando se analiza el incremento de contagios en un determinado país. “Aún la vacunación no ha logrado alcanzar la inmunización de rebaño y ahora el grupo de personas que son susceptibles ha cambiado a más jóvenes que se han confiando”, asegura.

El gobierno chileno, ademas, tomó decisiones como reabrir las fronteras en noviembre del 2020, suavizar las restricciones a los negocios y crear un sistema de permisos para facilitar la movilidad de los ciudadanos. No obstante, en abril de este año, ante el incremento de contagios, tuvo que volver a cerrar sus fronteras y endurecer restricciones. “No basta con la vacunación, está debe ir acompañada de todas las medidas de prevencion que se han ido dando en el mundo”, recalca Rodriguez-Morales.

La ansiada inmunidad

Según explica el doctor Juan More Bayona, experto en inmunología comparada y miembro de American Society for Virology, si bien las vacunas evitan que la enfermedad se agrave y reduce el número de fallecidos, lo cierto es que en Latinoamérica, el porcentaje de vacunados, a excepción de algunos países, aún no llega al 70% que se necesita para lograr la inmunidad de rebaño.

En ese escenario, en el que por ejemplo Perú ha vacunado a más del 11% de su población, More Bayona considera que todavía es necesario ser prudentes en cuanto a la continuidad de las medidas de protección como el uso de mascarillas, el distanciamiento físico, entre otros. “Las medidas deben continuar, incluso en los vacunados. El objetivo es reducir la transmisión comunitaria al máximo. Cuando se incremente el porcentaje de vacunados, esperemos que en un futuro bastante cercano, ahí se puede ver qué medidas se pueden ir flexibilizando” , afirma.

El experto recalca que es importante recordar que la vacunación es muy heterogénea en el país. “La velocidad y cantidad de vacunados que puede tener una región no es igual al de las otras. No sucede lo mismo en Lima de lo que está sucediendo en otras regiones”, asegura. Por ello, dentro de esa heterogeneidad de los individuos, de su disposición y de la logística de vacunación de cada región, hay que mantener las medidas y tomar decisiones focalizadas de las mismas, que dependerá mucho del avance de la vacunación en cada lugar.

En un informe elaborado por la Sociedad de Comercio Exterior (Comex) se muestra que el impacto de las políticas de uso de mascarillas y de las medidas de restricción de aforos reducen en 3,2% y 2%, respectivamente la cantidad de contagiados de COVID-19.

Rodriguez-Morale resalta que es crucial continuar con las medidas sanitarias para que el proceso de vacunación funcione. “Se debe entender que por un tiempo considerable, las vacunas no son la solución definitiva, sino una herramienta más que contribuye al control, a la prevención y a evitar no solo la diseminación del virus, sino en particular que puedan ocurrir casos graves y muertes” , explica. Por eso, acota que las vacunas deben ir acompañadas del mantenimiento de todas las demás medidas de prevención que se han venido tomando en el mundo.

País con restricciones medias o bajas Cierre de escuelas Cobertura facial Viajes internacionales Eventos públicos Reuniones Rastreo de contactos COVID-19 Uruguay Cierre recomendado Requerido en algunos espacios públicos Cierre total de frontera Se recomienda cierre Restricción a las reuniones entre 10 y 100 personas. Rastreo limitado Ecuador Cierre requerido solo en algunos niveles o categorías Requerido en todos los espacios compartidos Llegadas en cuarentena de regiones de alto riesgo Cancelación de todos o la mayoría de eventos públicos Restricción a las reuniones entre 10 y 100 personas. Rastreo completo Venezuela Cierre requerido en todos los niveles Requerido fuera del hogar en todo momento Prohibición en regiones de alto riesgo Cancelación de todos o la mayoría de eventos públicos Restricción a reuniones de menos de 10 personas Sin seguimiento

La percepción

Según el informe Percepción de las medidas de salud pública en Perú para frenar el avance de la COVID-19, publicado a inicios de abril, la población ha estado de acuerdo con la mayoría de las medidas.

Algunas de ellas fueron más apoyadas que otras. Las medidas más apoyadas fueron el cierre de fronteras (68 % muy de acuerdo), la prohibición de entrada a personas que venían de regiones de alto riesgo (60 % muy de acuerdo), la cancelación de eventos masivos por un tiempo (69 % muy de acuerdo) y el cierre de colegios y universidades por un tiempo (50 % muy de acuerdo).

El estudio se realizó a través de una encuesta virtual en la que participaron 4.000 personas de todo el país.

