Difunden audio en el que director de Educación habría presionado para contratar personal

Un audio difundido este jueves revela una conversación personal en la que el titular de la Dirección Regional de Educación de Piura (Drep), Fabriciano Cunya, habría presionado a la directora de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) Sechura, Marcela Cornejo, para contratación de personal. El audio fue grabado por Cornejo durante una reunión de fecha 6 de febrero del 2019.

En él se escucha a Fabriciano Cunya insistir en que se reemplace al actual chofer por alguien que, según afirma, recomendó el gobernador regional, Servando García Correa.

La transcripción del audio es la siguiente:

Fabriciano Cunya (FC): ¿Ustedes tienen chofer o no?

Marcela Cornejo (MC): Tenemos. El chofer yo no lo voy a cambiar por nada, así usted me cogotee o me bote de la Ugel. Prefiero irme yo y el chofer se queda.

FC: (Risas) ¿Por qué?

MC: Porque es una persona que conoce la zona. Usted no puede poner a alguien que no conoce. Yo tengo que visitar colegios que quedan al límite con Lambayeque.

FC: Esa tarea se le puede dar a otra persona en calidad de prueba. Y, si no rinde…

MC: Pero ese señor que usted me dice no es sechurano.

FC: Él vive muchos años acá.

MC: Pero no tiene experiencia como chofer.

FC: Es chofer profesional […] Como le digo, me gustaría ver de qué forma nos apoyamos dentro del nivel de optimizar el servicio.

MC: La verdad yo no cambiaría de chofer.

FC: No se va a poner en ese plan pues…

MC: Bueno, es tema de ustedes. Si usted quiere, cámbielo.

FC: Lo que pasa es que a mí me lo ha recomendado el gobernador. Es un tema de carácter político.

MC: Entonces qué mal con el gobernador, qué decepción.

Según denunció Marcela Cornejo, en dicha reunión el director de la Drep también le pidió que contrate a otras tres personas: para recursos humanos, asesoría legal y vigilancia. Sin embargo, no cedió a las presiones, porque aseguró estar conforme con su personal.

“En total había cuatro propuestas (de cambio de personal). El audio es fidedigno, es mi voz y la del director de Educación, fue en una reunión del 6 de febrero”, dijo Cornejo.

La difusión del audio ahora sería a raíz del inicio de una investigación por presuntos casos de nepotismo en la contratación de personal de la Drep a través de concurso CAS.

El director Fabriciano Cunya reconoció la reunión con la directora de la Ugel Sechura, aunque no precisó fecha. “Fui a ver si era posible (hacer) algunos cambios para fortalecer el trabajo”. Además, negó haber tenido la intención de imponer personal.

“Yo he ido a conversar a la oficina de la directora para ver fallas de personal. No he dicho nombres, solo he preguntado si es posible cambiar. He ido de manera genérica para hacer algunos ajustes, la reunión duró una hora y media”, señaló a Radio Nacional Piura.

Cunya admitió que sí fue por disposición del gobernador Servando García, de quien dijo “recomienda hacer cambios de manera general, pero no da un nombre específico”.

Para el consejero regional Alfonso Llanos, se trata de un hecho “muy delicado”, que debe ser evaluado por las entidades de control. “Como Consejo Regional tenemos el deber de convocar a sesión para atender este hecho de trascendencia, citar a los directores y tomar decisiones”.

Llanos agregó que sería el pleno del Consejo el que evalúe el tema de manera “inmediata” y luego traslade el caso a la Procuraduría Penal y a la Contraloría General de la República.

“Aquí el fiscal anticorrupción debe actuar de oficio, recabar los indicios, hacer un peritaje al audio y presentar la denuncia penal respectiva. No solo está involucrado el director de Educación, sino el mismo gobernador Servando García. Este caso puede tener réplicas en otros sectores”, sostuvo.

