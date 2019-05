Piura: ex alcalde de Bernal niega vínculo con cargamento de droga incautado en Sullana

El ex alcalde distrital de Bernal (Sechura), Froilán Ayala Loro, negó estar relacionado al cargamento de droga que fue hallado e incautado por la Policía Nacional la noche de este sábado en Sullana, en la región Piura.

Piura: PNP decomisa tres toneladas de cocaína en un almacén



En diálogo con El Comercio, Ayala explicó que las 3 toneladas de clorhidrato de cocaína fueron encontradas en un contenedor cuyo propietario desconoce. Solo reconoció que el vehículo y el remolque pertenecen a una “empresa familiar” que él gerencia.



“El contenedor no es mío, desconozco de quién será. Mi empresa solo brinda servicio de transporte [de carga]. La droga que dicen que han encontrado ha estado en el contenedor, que es aparte, yo no sé quién es el propietario”, sostuvo.



Agregó que no ha sido notificado formalmente del hecho, pero se allana a cualquier tipo de investigación. “Sí me han comentado [de la incautación], pero no tengo nada que ver. Yo me encuentro fuera [de Piura]. Si me quieren investigar, me allano a lo que dispongan las autoridades”, dijo Ayala a este Diario.

Según información policial, agentes de la División Antidrogas intervinieron un vehículo con placa de rodaje A5E-973, de propiedad de la empresa Servicios Generales Ayala & Asociados S.R.L., que estaba en un almacén de la carretera Sullana – Tambogrande.

(Foto: fiscalía)

En la intervención, en la que también participaron representantes de la Segunda Fiscalía Contra el Crimen Organizado de Lima, fueron detenidas siete personas. El Ministerio Público identificó a seis de ellos: William Rodríguez Díaz, Richard Lozano Palacios, Carlos Eduardo Ruesta Seminario, Josimar Arceles Gutierrez, José Ernesto Meza Rinareleide y Paul Zapata Farías.



De acuerdo con la fiscal Irene Mercado, la droga estaba camuflada entre jabas de banano orgánico que iba a ser llevado al puerto de Paita, con fines de exportación hacia Europa.

Según la Sunat, la empresa de Froilán Ayala fue inscrita e inició actividades el pasado 15 de abril, y es administrada por su hija Marycruz Ayala Chunga. Se dedica al transporte de carga por carretera y consultoría técnica en ingeniería. Tiene su sede en la urbanización Bello Horizonte de Piura.



Ayala Loro fue regidor de Bernal entre 1996 y 1998, y alcalde en el periodo 2015-2018. También ocupó la gerencia del Fondo Social Bayóvar entre 2012 y 2013, y la gerencia de la Fundación Comunal San Martín de Sechura del 2013 al 2015. Esta institución hoy está a cargo de su primo Sebastián Espinoza Ayala, cuestionado por presuntos malos manejos.



En el año 2010 declaró tener solo un auto y dos viviendas en Bernal. Cuatro años después, declaró una moto más y una cámara frigorífica, además de otra casa en su distrito natal.

