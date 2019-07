Piura: solicitan vacancia de gobernador regional por designación de funcionarios

A seis meses de gestión, el gobernador regional de Piura, Servando García, enfrenta una solicitud de vacancia. El ciudadano Mariano Huamanchumo Neira presentó este martes la solicitud, a través de mesa de partes, ante el Consejo Regional.

En el documento, el solicitante apela al artículo 30 de la ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que indica como causal de vacancia la incapacidad física o mental permanente, debidamente acreditada por el organismo competente.

Huamanchumo señala como primer argumento que el gobernador hace caso omiso a las recomendaciones del Consejo Regional y la Contraloría respecto de las designaciones de sus funcionarios. Señala que la fiscalía inició investigación preliminar por las presuntas irregularidades en esta elección del personal de confianza.

Además, el ciudadano cuestiona que en solo seis meses haya habido cuatro gerentes en el Proyecto Alto Piura (Peihap), que hayan dejado de trabajar 14 técnicos y profesionales, e ingresado personas afines al movimiento político del gobernador.

Un tercer argumento del solicitante son las “contradicciones permanentes” de Servando García respecto de sus declaraciones y el desempeño en la función pública, lo cual califica de “desaciertos”. Según dice, las acciones del gobernador son “el reflejo de una manifiesta incapacidad mental para gobernar la región Piura”.

De admitirse a trámite la solicitud, el Consejo Regional citaría a Mariano Huamanchumo para que sustente sus argumentos ante el pleno. Luego correspondería que el gobernador Servando García ejerza su derecho a la defensa. De acuerdo a ello, si en votación los dos tercios del número de consejeros (11 en total) aprueban la solicitud, procede la vacancia.

Para Óscar Tuesta, ex secretario del Jurado Electoral Especial (JEE) de Piura, la solicitud de vacancia por incapacidad física y mental “tiene que estar debidamente demostrada”, y no procedería por designación irregular de funcionarios de confianza.

“Uno no puede acomodar una vacancia a su gusto, las causales están establecidas por ley. Si esa solicitud sube al JNE no le van a hacer ni caso, porque la incapacidad mental no está acreditada. Los nombramientos del personal pueden estar mal y no ajustarse a lo que exige la norma, pero eso no es causal de vacancia”, explicó Tuesta Edwards.

El especialista sostuvo que una reforma electoral podría contemplar ampliar las causales de vacancia para alcaldes y gobernadores regionales, en casos en los que no cumplan con elegir adecuadamente a sus funcionarios de confianza, según los requerimientos de ley.

En las elecciones del 2018, Mariano Humanchumo Neira fue autor de tachas contra la inscripción de varios candidatos, entre ellos Jhonny Peralta (Seguridad y Prosperidad) y Santiago Paz (Región Para Todos), ambos candidatos al Gobierno Regional de Piura.

