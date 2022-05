El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Las Bambas MMG, Erick Ramos, señaló que el gremio espera que la mesa de diálogo convocada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para este sábado 7 de mayo, se concrete y se llegan a acuerdos. Ellos buscan que se permita la reanudación de operaciones de la mina de cobre, suspendidas desde el 14 de abril por los conflictos con comunidades de la región Apurímac.

Como se recuerda, para esta reunión el Gobierno también convocó a las comunidades de Fuerabamba y de Huancuire, y a la empresa minera Las Bambas, a fin de llegar a acuerdos y evitar más enfrentamientos como los últimos registrados en la zona minera de Apurímac.

En diálogo con RPP, el representante del sindicato reiteró que son cerca de 9 mil trabajadores, entre directos e indirectos, que temen perder sus empleos a raíz del conflicto que inició en abril pasado con el ingreso de miembros de la comunidad de Fuerabamba a terrenos de la empresa.

“Creo que el Estado tiene que dar una mirada a todos los entes comprometidos, las comunidades, el corredor minero y los trabajadores. Esperemos que se cree un clima de paz y se llegue a concretar esta mesa de diálogo por el bienestar en general”, señaló Ramos.

“Es bastante importante que se resuelva [este conflicto] en una mesa, que puedan verificar si hay o no hay incumplimiento. Nosotros como trabajadores hemos dicho que si hay responsabilidades de la empresa que las asuman. Que el Estado, no sé, se encargue de sancionarla, que no ha cumplido. Esperemos que esta mesa se concrete por el bien de todos y de los trabajadores”, indicó.

Al ser consulta respecto a qué si han percibido “desconocimiento del conflicto” por parte del Gobierno, el secretario general del sindicato de trabajadores de Las Bambas mencionó: “Hay bastante desconocimiento de la problemática. Este problema viene de años, pero con el pasar del tiempo con los cambios de gobiernos, de presidentes y de la PCM, ha hecho que haya un desconocimiento, inclusive ahora en la actualidad”, mencionó.

“En las primeras reuniones se ha podido notar eso en la presencia de Energía y Minas, de los que han estado yendo a estas mesas de diálogo, y parece que ahora recién con las reuniones que estamos sosteniendo o las manifestaciones están teniendo claridad de la problemática. Eso es bueno. Esperemos que con todo la información tengan claridad y ya puedan ver el horizonte de cómo solucionar esta problemática”, agregó Erick Ramos.

No confirman participación las comunidades

A la fecha, las comunidades de Fuerabamba y Huancuire no confirman su participación en la mesa de diálogo con la empresa, convocada por la PCM, para este sábado 7 de mayo. En una carta dirigida al primer ministro, Aníbal Torres, piden la derogatoria del estado de emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, como condición para participar.

En lo que va de esta semana no se han reportado enfrentamientos en la zona. No obstante, el miércoles 4 de mayo se registró un atentado con explosivos. La radioemisora Surphuy de Cotabambas denunció que un grupo de comuneros lanzó artefactos explosivos a su antena y causaron un incendio en parte de sus instalaciones.