La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) aseguró que el próximo año solo funcionarán universidades que cumplan las condiciones básicas de calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria. En declaraciones para Canal N, el titular de la Sunedu, Martín Benavides, aclaró que aún faltan evaluar 20 universidades privadas y 5 públicas.

“Vamos a terminar con algunas más antes de fin de año. Vamos a llegar a un 85%. Nosotros queríamos terminar con el 100% ahora en diciembre, pero ha sido abundante la información que se nos ha presentado tanto en los procesos como los recursos de reconsideración de las universidades, pero podemos garantizar que el próximo año 2020 tendremos ya en el nuevo proceso de admisión un sistema universitario que ofrece condiciones básicas de calidad”, indicó.

► Universidades que quieran fusionarse tienen hasta un año para demostrar que cumplen condiciones básicas

► Universidad Alas Peruanas anuncia que iniciará fusión con Universidad Norbert Wiener

-Caso Alas Peruanas-

Respecto a la denegación del licenciamiento institucional a la Universidad Alas Peruanas (UAP), el funcionario reiteró que Norbert Wiener no ha iniciado formalmente el proceso de fusión ante la Sunedu. Explicó que esta casa de estudios deberá llenar y presentar un formato donde especifique qué partes de la UAP absorberá.

“La fusión es una posibilidad dentro de otras. Puede haber traslados y convenios que están de acuerdo a ley. Lo importante primero es que la universidad debe iniciar un proceso formal de fusión y eso no se ha dado. No nos ha presentado nada formal hoy en día. Lo segundo, la fusión más de ser un acuerdo comercial tiene que ser capaz de demostrar que los problemas identificados -los 33 de los 44 evaluados- van a ser mejorados a través de la fusión. Si eso se da, la universidad absorbente solicita una modificación de su licencia y la Sunedu le da la autorización para que pueda abrir la admisión en esos locales que han sido absorbidos”, detalló.

“En caso no se dé, la fusión no se concreta y los estudiantes entrarán a un plan de cese. Mientras que dura todo eso, que tiene un plazo de un año, todo el proceso de mejora de CBC no puede haber nuevas admisiones y Alas Peruanas puede desaparecer ya no solo por la autorización de funcionamiento sino como nombre”, agregó.

El 2020 solo funcionarán universidades que cumplan condiciones básicas de calidad, según Sunedu (Video: Canal N)