El inspector general del Ejército, general de división Próspero Diaz Arrué, señaló que, en caso haya responsables en la institución por la desaparición del soldado Wilber Carcausto, se impondrán las sanciones correspondientes por lo ocurrido con al militar que pertenecía al Cuartel Tarapaca, en Tacna.

“Si hubiera alguna responsabilidad de oficiales, suboficiales o personal de tropa, van a ser severamente sancionados”, dijo el jefe de la inspectoría militar en una conferencia realizada en la ciudad de Tacna. No adelantó juicios sobre lo ocurrido debido a que hay una investigación de la fiscalía en proceso.

El mando militar fue enfático al señalar que el soldado no fue víctima de maltrato en el interior del Ejército. “Los padres tienen que estar tranquilos, que tengan la certeza que el cabo no ha sido maltratado”, dijo luego de conocerse que el primer informe emitido por el área de Medicina Legal del Ministerio Público indica que el soldado, quien estuvo desaparecido 26 días, no presenta lesiones recientes ni antiguas en su cuerpo.

“Estamos muy contentos de tener nuevamente al cabo sano”, enfatizó.

Diaz Arrué remarcó: “El Ejército siempre ha rechazado y rechazará todo tipo de agresión física y psicológica contra el personal”. Acotó que la institución respeta los derechos humanos del personal en todos los niveles.

El cabo del Ejército desapareció desde el 10 de mayo pasado, cuando laboraba en las caballerizas del mencionado cuartel. Según informan sus superiores, el soldado no llegó a reportarse ese día a las 7 p.m.

Ejército dispuso viaje de generales

El viaje a Tacna del inspector general del Ejército fue dispuesto por la institución militar luego de que algunos vecinos protestaran cuando el paradero del soldado aún era desconocido. Los reclamos se realizaron después de que los padres de Carcausto fueran agredidos por personal policial, que pretendió detenerlos violentamente frente a la jefatura militar en Tacna, el pasado martes.

“Lamento lo que pasó el día en que la policía intervino (a los padres)”, dijo el general, quien reconoció que hubo falta de comunicación y distanciamiento entre el Ejército y los familiares de Carcausto.

El militar remarcó la disposición de la institución militar en mantener un acercamiento con la familia del soldado, cuando él estaba desaparecido. “La brigada (Tacna) ha tratado de estar cerca de la familia, lamentablemente no sabemos en qué momento se distanciaron”, dijo.

Diaz señaló que, aunque en el Ejército existen protocolos establecidos para estos casos, a raíz de lo ocurrido en Tacna, evaluarán posibles correcciones a los procedimientos militares. “Tenemos que adoptar medidas que cierren las brechas y posibles causas por lo que esto ocurrió”, concluyó.

Versión de soldado no pudo ser corroborada

Después de la primera declaración del soldado Wilber Carcausto, el Ministerio Público descartó la versión que este dio en torno a que estuvo retenido en unos matorrales cerca del cuartel Tarapacá. Esto, al parecer, debido a que el cabo no podía precisar dónde estaría aquel lugar.

Cuando el Ministerio Público concluya la investigación y se esclarezcan las circunstancias de su desaparición, le tocará al soldado afrontar el proceso, interpuesto por el Ejército, por el delito de deserción calificada. Este será llevado en el fuero militar y policial.

