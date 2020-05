El Gobierno Regional de Ucayali lamentó el sensible fallecimiento del alcalde del distrito de Masisea, Silvio Valles Lomas, a quien se la había detectado COVID-19 y recibía tratamiento desde el último 4 de mayo.

Silvio Valles murió al mediodía de hoy en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, donde venía recibiendo atención médica; sin embargo, su estado de salud se habría complicado dos horas antes.

La Municipalidad de Masisea también se despidió, a través de su cuenta de Facebook del alcalde:

“Hoy se fue Silvio Valles Lomas, nuestro alcalde, un líder, un visionario, un hermano. No, no hay palabras, solo dolor. La pena nos embarga y la muerte nos sorprende, solo poder llorar y tener la fe de saber que su alma voló lejos, allá donde ya no hay más dolor”.

Ucayali: Alcalde de Masisea muere por COVID-19 en Hospital Amazónico de Yarinacocha.

En los exteriores del nosocomio llegaron familiares y amigos de Valles, quien también era líder del pueblo Shipibo. Por su parte, el jefe de imagen institucional de la comuna de Masisea, Ceciclio Soria, dijo que la falta de oxígeno habría sido una de las causas que complicaron la salud del burgomaestre.

La bancada de APP, grupo político al que pertenecía el alcalde, también expresó sus condolencias por su fallecimiento, a través de su cuenta de Twitter. El vocero de la bancada, el congresista Luis Valdez precisó que el alcalde estuvo hospitalizado tres días en el hospital de Ucayali, pero no resistió al coronavirus.

Desde la #BancadaAPP extendemos nuestras condolencias a la familia de Silvio Valles Lomas, alcalde de @Peru_APP por el distrito de Masisea en #Ucayali. ¡Descansa en paz! 🏴 pic.twitter.com/i2Z3hIT0Sc — Bancada APP 🏠 (@BancadaAPP) May 12, 2020

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla

Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y la máscara.

Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un solo uso.

Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla); deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: se eleva a 72.059 casos confirmados por COVID-19 12/05/2020

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido esencial sobre el coronavirus.