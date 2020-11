Tenemos que hablar

El Índice de Confianza del Consumidor de Lima Metropolitana (Indicca) se ubicó en 42 puntos en octubre, lo que significó una ligera mejora respecto a los dos meses previos, cuando no superaba los 40 puntos. Sin embargo, ello no impidió que alargue su tendencia de mantenerse en terreno pesimista. Este indicador todavía no logra superar la barrera de los 46 puntos, el último registro antes de que inicie el estado de emergencia en el país producto del brote del coronavirus.

Ariana Lira dialoga con el periodista Ricardo Guerra sobre el reporte.

La recesión del Coronavirus explicada

