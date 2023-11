La vicepresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, aseguró que las sentencias que emite la institución son cosas juzgadas y no se pueden anular.

Al ser consultada sobre el caso del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), la magistrada del TC señaló que no existe ninguna instancia que pueda anular sus fallos.

“Una sentencia del Tribunal Constitucional es inimpugnable, es cosa juzgada, no se puede anular. No existe nada en nuestro ordenamiento que permitiera anular”, expresó en diálogo con Canal N.

Pacheco detalló que un artículo de la Convención Americana señala expresamente que si el juez nacional puede proteger mejor los derechos humanos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), debe aplicar el derecho nacional.

“Es decir, la competencia de la corte no es que sea ilimitada. Nosotros no nos hemos pronunciado sobre el alcance de la resolución porque no era materia en esa aclaración. Sin embargo, puede ser que el juez que tendría que cumplir la sentencia considere que se debe someter a la corte”, manifestó.

“Allí no queda el asunto. Hay un mandato expreso y las sentencias constitucionales tienen prevalencia sobre cualquier otra. Entonces lo que haría la persona afectada es lo que se llama una apelación por salto: es decir, presenta un escrito al juez para que directamente venga al tribunal y exponga por qué no le están cumpliendo la sentencia. Si eso pasara, entonces lo que nosotros tendríamos que hacer en ese momento, si lo que se está objetando es la resolución de la Corte Interamericana, tendremos –con detalle- dar las razones por las cuales consideramos que lo que tiene que prevalecer en este caso es el derecho nacional”, agregó.

Finalmente, la magistrada del TC señaló que solo el 15% de los países cumple con los fallos de la Corte IDH y aseguró que incumplir uno de ellos no tendrá consecuencias porque lo que entra en juego es la soberanía nacional.

“De las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solo se cumplen el 15%, o sea los estados no cumplen muchas veces consideran que esa decisión de la corte se extralimita en su competencia”, sentenció.

Declaraciones de la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco. (Video: Canal N)