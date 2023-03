— ¿Cuál es el balance de la gira?

Fue muy positivo. Fuimos a informar que todo lo que ha sucedido en el Perú ha sido de acuerdo a la Constitución. Y que poco a poco el Perú está retomando un rumbo que ojalá nos lleve a la tranquilidad, al desarrollo y a la integración como peruanos. Hemos tratado de ser lo más objetivos y desapasionados.

— ¿Qué ideas se repetían más cuando sus entrevistados hablaban de lo que sucede en el Perú?

Yo solo puedo hablar por la parte que me tocó, que fueron Madrid y Londres. Hubo reuniones ‘off the record’ con algunos periodistas; también conversaciones más abiertas con gente de medios. No hubo, por cierto, ninguna reunión con funcionarios ni representantes de embajadas. Creo que la gente ya sabe exactamente lo que ha pasado. Saben que lo que sucedió fue constitucional y que la salida a todo esto también lo será. Se nota que ya habían hecho su tarea. Y todos hemos coincidido en que se tiene que investigar a fondo el fallecimiento de las personas en medio de las protestas. Hay que ir hasta las últimas consecuencias para saber la verdad.

— Imagino que ver a tantos presidentes hablando del Caso Castillo genera la sensación de que muchos están hablando del Perú...

A veces muchos creen que el Perú es el ombligo del mundo. Somos un país pequeño en el contexto universal. Europa está concentrada en la guerra en Ucrania o en lo que sucede en Francia. Sí se mencionó el tema de las alertas para no ir al Perú. Y ya hemos visto que en España se ha levantado la alerta general, aunque se ha reducido lamentablemente a Puno. Lo importante es que ya están empezando a venir turistas. Esto ha servido para que no nos dejen relegados.

— El Gobierno propició que algunas embajadas también hagan un trabajo informativo de este tipo. ¿Se ha sentido?

Lo que yo pude apreciar es que la embajada peruana en España hizo su tarea. Y aunque recién se ha nombrado al embajador Walter Gutiérrez, ya la delegación había actuado. El embajador en Londres ha sido muy activo, incluso respondiendo al diario “The Guardian”, y muchos ciudadanos peruanos le han escrito a un diario en Cataluña. Eso ha ayudado a aclarar la perspectiva. No a mejorar, sino a aclarar el panorama.

— Entiendo que estas giras eran más comunes antes de la pandemia.

El equipo de InPeru suele convocar a personas para promover la inversión. InPeru es un grupo que asocia a las empresas que están en la Bolsa de Valores, y hace varios años que hacen giras con ese fin. Lamentablemente, el COVID-19 paralizó todo.

— Está vez, sin embargo, es una gira más noticiosa e informativa...

No solo han ido empresarios, sino también personas de otros rubros, como abogados y gente del mundo diplomático.

— Interesante que el grupo no solo sea multidisciplinario, sino también plural ideológicamente hablando. Va desde el progresismo y la izquierda, hasta el liberalismo y la derecha...

Y también hemos procurado no añadir juicios de valor, aunque uno siempre está tentado a hacerlo. Cada uno vio su propio financiamiento, por si acaso. Ha sido una iniciativa independiente. El Gobierno no ha participado en esto, aunque sí se le informó.

— Parece que le gustó la idea, porque la Embajada del Perú en Estados Unidos ha contratado a la consultora Patriot Strategies LLC. Se han desembolsado US$55.000 para una campaña comunicativa por marzo...

No estaba al tanto, pero sería muy bueno. Nuestra imagen internacional ha sido muy maltratada. Lo que sí sé es que, en el año y pico del presidente anterior, la promoción de la imagen del Perú a través de Prom-Perú fue casi cero. Hay que empezar a poner al Perú en el mapa por buenas razones. Somos un destino turístico muy interesante que debe aprovecharse al máximo. Y el turismo genera muchísimo empleo, sobre todo en provincia.

— ¿Llegaremos a aprovechar el verano europeo de julio? Esas vacaciones se planifican con tiempo.

Ojalá. Imagino que actuarán igual con mucha cautela. El daño es al contado y la recuperación es a plazos.

— Además del turismo, ¿qué otros rubros fueron más golpeados?

El turismo ha sido golpeado en vivo y en directo, pero también el agro. Básicamente, toda la economía que gira en torno a las regiones donde ha habido más problemas. También quisieron fastidiar el suministro de materia prima que viene de dentro de las regiones. Ica y La Libertad fueron golpeadas como regiones agroexportadoras. Y a eso se le suma este problema de las lluvias.

— Se ha criticado la reconstrucción con cambios, pero también el modelo de gobierno a gobierno. Usted ha sido uno de sus principales promotores...

El tema se ha abordado emocionalmente. Ahora que baje la temperatura hay que empezar a racionalizar y separar el polvo de la paja. Un problema es la regionalización mal hecha, que ha asumido que todas las regiones tienen capacidades técnicas para armar expedientes y tomar decisiones correctas. También ha faltado un adecuado control por parte de la contraloría. El modelo de gobierno a gobierno ha sido muy positivo. Pasa que han querido demonizarlo porque se cree que le quita trabajo a los ingenieros peruanos. Yo, que impulsé ese modelo para los Juegos Panamericanos, te digo que hubo una gran cantidad de ingenieros peruanos que han trabajado. Lo que tuvimos fue un apoyo para los modelos de contratación, que fueron más ágiles y transparentes. No tuvimos ninguna obra paralizada ni ninguna licitación observada.

— ¿Cómo va el proyecto de su ‘think tank’ para reproducir la experiencia de los Panamericanos?

Hemos tenido problemas con la constitución y registros públicos. Pero ya va avanzando. Se llama Gestiona Perú y pronto habrá noticias interesantes.