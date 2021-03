Conforme a los criterios de Saber más

El ex jefe del Instituto Nacional de Salud (INS) y actual candidato al Congreso por Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, descartó que él haya difundido la información revelada el viernes por un programa televisivo sobre la presunta baja eficacia de la vacuna china Sinopharm.

En diálogo con El Comercio, precisó que su participación en el espacio del canal Willax fue como especialista y que se ciñó a la lectura del documento. “Yo no tenía la información de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). El programa me hizo llegar un ejemplar un día antes para analizarlo. Ese informe dice que la eficacia es del 33,3% en una [la cepa de Wuhan] y del 11,5 % en otra [la cepa de Beijing]. Eso dice allí. No es que yo concluya. Yo no he agregado ni quitado ninguna palabra”, refirió.

Consultado sobre el tuit publicado por el candidato presidencial Julio Guzmán (Partido Morado) en el que lo llama “criminal” por una supuesta intención de desestabilizar al gobierno, Bustamante respondió: “Yo creo en la libertad de expresión. Puede decir lo que quiera, pero si el señor Guzmán dice que soy un criminal, tendrá que demostrarlo”.

Además, indicó que Fuerza Popular no tiene ninguna injerencia en el tema. “Yo no estaba allí [en el programa] en calidad de candidato. Yo estaba como profesional para ayudar a entender un asunto bastante técnico. No hubo ninguna intención de alarmar a nadie y menos de boicotear un plan de vacunación. No tengo por qué retractarme”, dijo.

Este último sábado, la empresa Sinopharm informó, a través de la Embajada china, que la información publicada en el programa Beto a Saber no está completa y que los ensayos de la fórmula en el Perú aún no tienen resultados concluyentes. “Actualmente se están realizando las adjudicaciones de los casos de COVID-19 de acuerdo con los requerimientos del protocolo y no se han generado los datos definitivos del ensayo clínico en Perú. Los datos en el reportaje son incompletos, no cuentan con carácter científico y no reflejan de una manera auténtica ni completa el efecto protector de la vacuna. No tienen valor de referencia”.

Consultado sobre la veracidad de los datos analizados, Ernesto Bustamante aseveró: “En la mañana, se ha aclarado, tanto por parte del Ministerio de Salud como por parte de la UPCH, de la doctora Coralith García, que esa información es real. (...) A lo mejor, son otros porcentajes [de eficacia] y la Cayetano se equivocó, pero yo solo estuve analizando el documento que la Cayetano hizo”.

El médico destacó que los informes de los ensayos clínicos del laboratorio Sinopharm son documentos públicos y que el INS debió transparentar esa información. “Ese informe debió haberse hecho público y debió haber sido de conocimiento del INS. Es parte de la regulación. Lo que se mantiene en privado es solo la identidad de los participantes, pero el análisis no”.

Tras la revelación, el Ministerio de Salud había aclarado que la efectividad de la fórmula china es de 79.34%. Esto, con base en los resultados presentados por el Beijing Institute of Biological Products sobre los ensayos clínicos de la fase III realizados en los Emiratos Árabes Unidos. Por su parte, en conferencia de prensa, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, afirmó que el Ministerio de Justicia evalúa eventuales medidas legales por la difusión de datos inexactos.

“Ante el inicio exitoso proceso de vacunación de la población, se arma una mentira más para poner en duda las vacunas para toda la población. (...) “Estamos convencidos que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero como todo derecho tiene límites cuando ponen en riesgo la salud. Hemos encargado al Ministerio de Justicia que analice la situación para evaluar qué medidas legales vamos a adoptar”, expresó la jefa del gabinete ministerial.