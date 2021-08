Conforme a los criterios de Saber más

Al cumplirse la primera semana del presidente Pedro Castillo en el poder, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, le dirigió una carta a través de la cual lo exhortó a reevaluar las designaciones del Gabinete Ministerial, liderado por el congresista Guido Bellido (Perú Libre), quien es investigado por la fiscalía por el presunto delito de apología del terrorismo.

Gutiérrez explicó, en una conferencia de prensa, que si bien el jefe del Estado tiene plena facultad para elegir a sus ministros, también “está obligado” a realizar un filtro o “un matiz”. Agregó que el mandatario debió tomar en cuenta tres principios para el nombramiento de Bellido y el resto de integrantes del Consejo de Ministros: lucha contra la corrupción, garantía de los derechos humanos y deber de combate al terrorismo.

“Aquel que no cree en la igualdad, aquel que es misógino, homofóbico y que está en contra de los derechos de la mujer no encarna las políticas nacionales, públicas, no las puede liderar, porque ahí hay un contrasentido y confronta toda la institucionalidad del Estado, porque el Estado está para garantizar los derechos fundamentales”, remarcó.

En la misiva que dirigió al presidente, el defensor del Pueblo también subrayó que aquellas personas que han “justificado la violencia terrorista”, “no deben ejercer cargo público de ninguna naturaleza”.

Bellido –quien juró como primer ministro el 29 de julio en la Pampa de Ayacucho– le rindió “homenaje” a la fallecida terrorista Edith Lagos, a través de sus redes sociales en junio del 2017. Y también calificó a los integrantes de Sendero Luminoso como “peruanos que equivocadamente tomaron un camino”.

Antes de ponerse el fajín ministerial, el jefe del Gabinete también registró en las redes sociales publicaciones marcadas por la homofobia y violencia contra la mujer.

Gutiérrez dijo que Castillo tiene la oportunidad de “corregir” la actual situación de su Consejo de Ministros, y recordó que el ejercicio de poder tiene dos características: “que es limitado y temporal”. Es decir, “existen otras instituciones que controlan el poder, una es la contraloría y la otra la defensoría”.

Piden ajustes

Las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso en el Congreso se han pronunciado a favor de la carta de Gutiérrez.

“La reflexión y exhortación del defensor del Pueblo es correcta y está dentro de lo que puede hacer. Recuerda al presidente que como primer mandatario debe velar por el cumplimiento de la Constitución. Sus declaraciones coinciden con nuestro pedido de cambios en las decisiones de nombramientos de un Gabinete tan cuestionado como este”, refirió el portavoz de Fuerza Popular, Hernando Guerra García a El Comercio.

Más temprano, Guerra García, en conferencia de prensa en el Parlamento, adelantó que el fujimorismo no participará en la ronda de diálogo iniciada el último domingo por Bellido.

El congresista Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, insistió en que se debe “limpiar” el Consejo de Ministros. “Se debe hacer entender al presidente que estamos en un país democrático y no de comunistas, nos está irrespetando con ese nombramiento”, remarcó.

El portavoz de Avanza País, José Williams Zapata, dijo que su bancada comparte “totalmente” la posición de la Defensoría del Pueblo, en el sentido de que Bellido “no es la persona más adecuada” para dirigir el Gabinete Ministerial, por los graves cuestionamientos que pesan sobre él. “No tiene un perfil concertador y ha sido público que algunos ministros no están a la altura de la función. Ese es el sentir de la bancada”, agregó.

El congresista Roberto Chiabra (APP) adelantó que su bancada le hará llegar a Bellido una reflexión “para que se dé cuenta de que su nombramiento no tiene aceptación” en la mayoría de agrupaciones en el Congreso ni de otras instituciones.

Bellido, durante su primera conferencia de prensa al frente de la PCM, dijo que no dará un paso al costado y negó tener relación con algún grupo terrorista, pero no se pronunció directamente sobre la carta del defensor del Pueblo.

La contraloría solicitó a las autoridades del Ejecutivo cumplir con los perfiles de puestos de funcionarios de confianza, tras informar que realiza la verificación de la legalidad de los nombramientos de funcionarios y servidores de confianza durante la transferencia del gobierno en curso.

Por ejemplo, el órgano de control advirtió que la abogada Natalia Jiménez Velásquez, exafiliada de Perú Libre, no cumplía con los requisitos mínimos para ser designada directora ejecutiva de Provías Descentralizado. En un informe detallan que la joven letrada no cuenta con los 10 años de experiencia en el sector público o privado ni tampoco tiene un título afín al cargo.

Facultades

El artículo 162 de la Constitución establece que al defensor del Pueblo le corresponde no solo defender los derechos constitucionales y fundamentales de los ciudadanos, sino también “supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal”.

El artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República refiere que el control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública. Agrega que el control gubernamental es interno y externo.