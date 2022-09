Unidad de Investigación

Una conversación entre el empresario Zamir Villaverde y Salatiel Marrufo, cuando este último era jefe del Gabinete de Asesores de Geiner Alvarado en el Ministerio de Vivienda, revela cómo el entorno del presidente Pedro Castillo se repartió la designación de cargos en el sector.

Parte de la transcripción de ese diálogo se incluye en el pedido de 36 meses de impedimento de salida del país para Alvarado presentado por la Fiscalía de la Nación, que lo investiga por el delito de organización criminal. Según el documento, al que El Comercio accedió, son tres los audios sobre la conversación entre Villaverde, ahora colaborador eficaz de la fiscalía, y Marrufo, asesor de Vivienda entre agosto del 2021 y agosto del 2022.

En el extracto del documento, que solo incluye lo que Marrufo dijo, se describe lo que parecen ser diferencias sobre “puestos” entre él y “Duris”, quien sería Durich Whittembury Talledo, secretario general de Vivienda desde el 23 de agosto hasta el 29 de octubre del 2021.

En su pedido de impedimento de salida del país para Alvarado, la Fiscalía de la Nación incluyó parte de la conversación en la que Marrufo le cuenta a Villaverde sobre los nombramientos en Vivienda.

Whittembury fue quien, el 23 de octubre del año pasado, envió el oficio al Ministerio de Economía y Finanzas que formalizaba la presentación de la propuesta del Decreto de Urgencia 102-2021. Esta norma, ahora cuestionada, fue promulgada el 29 de octubre, el mismo día de su dimisión.

“Yo con el ministro [Alvarado] somos patas de años [...], él me put... yo lo put..., y la gestión avanza, pero Duris es más limeño, más pituco, más achorado [...]. Duris [...] se ha posicionado, pa, pa, pum, [...] le digo [refiriéndose al ministro] debajo de ti hay seis puestos, cuatro son Duris, estos dos son míos [...] por si acaso son míos, no son tuyos, yo los voy a colocar”, dice Marrufo a Villaverde, según la transcripción.

A continuación, Marrufo describe lo que hacían ‘Los Chiclayanos’, como se conoce a los empresarios Abel Cabrera y Alejandro Sánchez, y al alcalde de Anguía, José Nenil Medina, parte del entorno del presidente Pedro Castillo. De acuerdo con Marrufo y declaraciones de las investigaciones fiscales, ellos decidían sobre puestos claves de Vivienda.

“Le dije: mira, Heiner [Geiner] [...] ese hijo de put... no me pone mis cuadros, lo boto de un plumazo [...] Abel no lo puede ver, Nenil no lo puede ver, Alejandro no lo puede ver [...] el otro día llegó a Nenil con el cargo para secretario general y le ofrecimos viceministro [...] Auner [Cabrera] va a imponer, se la da de jefe de mando [...] yo sé que en Vivienda estoy haciendo esa chamba [...] ese tema de gestión por amistad es mucho más fuerte que gestión por imposición”.

Por lo mencionado por Marrufo, para la Fiscalía de la Nación “se desprende” que Sánchez, Medina, Cabrera y el propio Marrufo “nombraban funcionarios en el Ministerio de Vivienda [...], y tenían el poder de designar y concluir a funcionarios dentro del referido ministerio”.

—Nombrados—

La Fiscalía de la Nación sostiene que el denominado “buró político”, como también se le conoce a ‘Los Chiclayanos’, “pese a no ostentar cargo público alguno” en Vivienda, “tomaba decisiones tanto para copar con personal de confianza el citado ministerio para el control de las contrataciones [...], para así direccionar obras [...] con la anuencia de Alvarado”.

Sobre los nombramientos indebidos, el testigo protegido TP01-170-2022/AEIDC ha declarado que “se coparon puestos importantes con personas que no cumplían el perfil”. Mencionó dos casos: la designación de Cynthia Rudas Murga como superintendente de Bienes Estatales y la de la directora general de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico de Vivienda. En este último cargo estuvo Urbelinda Zevallos Flores, nombrada el 17 de setiembre del 2021. Actualmente, ella es candidata a la alcaldía de Santa Anita por Perú Libre.

Marrufo y Alvarado también fueron nombrados por recomendación de ‘Los Chiclayanos’. El colaborador eficaz 02-5D-2FPCEDCF-2022 señaló que Alejandro Sánchez, dueño de la casa del pasaje Sarratea, “pidió” a Castillo que “ponga” a Marrufo y Alvarado en Vivienda. Además, el colaborador 03-2022-EFICCOP indicó que Abel Cabrera recomendó a Alvarado para Vivienda. En su declaración a la fiscalía del 4 de agosto, Alvarado confirmó que fue ministro por propuesta de Cabrera.

Este Diario intentó comunicarse con Sánchez, Cabrera y Marrufo para tener su versión, pero no respondieron los mensajes.

DATOS