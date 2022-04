Carmen Victoria Huayre Proaño

Obtuvo 90.00 puntos en la etapa de evaluación curricular. Inició su carrera en el 2004 tras ser designada fiscalía superior Civil y de Familia de Ica. También fue presenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Ica.

En el 2014 fue quejada en su actuación como jefa de la Oficina Desconcentrada del Control Interno de Ica por, presuntamente, no haber motivado adecuadamente una resolución en la que disponía no abrir investigación contra un juez. No obstante, en el 2016, la Fiscalía Suprema de Control Interno determinó que no había incurrido en ninguna falta o inconducta.