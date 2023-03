“Por otro lado, se advierte que la Sala no admitió como medios de prueba las actas de reconocimiento fotográfico de los testigos claves 1FPSA-3022, 1FPSA-3018 y CDTSA-1969, al considerar que en dichas diligencias no participó la defensa del acusado Bermejo Rojas. Sin embargo, no valoró que en las mismas participó el representante del Ministerio Púbico y que, por tanto, de conformidad con el artículo 62 del Código de Procedimientos Penales, constituyen elementos probatorios que deberán ser apreciados en su oportunidad”.

Sala Suprema Penal Transitoria