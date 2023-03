Aunque la jefa de Estado ha negado en reiteradas oportunidades haber recibido dicho apoyo, testimonios, chats de WhatsApp, una agenda y comprobantes de pago contradicen su versión.

“No hemos recibido un solo sol de nadie”. 21 de marzo

Dos días después de que su ex asistenta Maritza Sánchez revelara que Henry Shimabukuro financió su campaña en el 2021, la presidenta Dina Boluarte rechazó tal versión e indicó que dichas acusaciones son “manotazos de ahogado desde la Diroes”, donde está recluido el expresidente Pedro Castillo.

Según declaró Sánchez a “Cuarto Poder”, Shimabukuro - investigado por el Caso Gabinete en la sombra - conoció a Boluarte en abril del 2021 en el Club Departamental Apurímac y, tras esta reunión, se hizo cargo de los gastos de la campaña. De acuerdo con Sánchez, el empresario habría invertido un aproximado de 800 mil soles durante la segunda vuelta.

Shimabukuro habría pagado, por ejemplo, los estrados para los mítines, que podían costar cerca de 80 mil soles. También los pasajes de avión y los carros en los que la actual presidenta se movilizaba. Incluso habría llegado a cubrir algunos gastos administrativos del Club Apurímac y la vestimenta de Boluarte.

El último domingo, desde Twitter, Presidencia insistió con la versión de la mandataria. “La señora presidenta de la república reitera que la campaña electoral 2021 no ha sido de la candidata a la vicepresidencia Dina Boluarte, sino del partido Perú Libre y del entonces candidato a la presidencia Pedro Castillo”, manifestó.

“Si el señor Shimabukuro ha colaborado o financiado actividades partidarias, lo ha hecho absolutamente de manera personal y sin transar compromiso alguno, conforme manifiesta en sus propias declaraciones”, agregó.

La Presidencia subrayó que Boluarte Zegarra “rechaza enfáticamente esta oscura maniobra política que pretende manchar al gobierno constitucional, a la democracia y la institucionalidad, con dichos y sin pruebas”.

“Señala que es evidente que el señor Shimabukuro pretende distraer o desviar la atención del proceso que tiene ante la Fiscalía de la Nación por ser parte del ‘gabinete en la sombra’ que compartió con el hoy preso Pedro Castillo”, sentenció.

Sin embargo, los testimonios de Shimabukuro y Sánchez y comprobantes de pago a los que tuvo acceso El Comercio refutan la versión de la mandataria. Entre ellos, la factura de un hotel en Arequipa, a donde viajó Boluarte para acompañar a Castillo en el debate final con Keiko Fujimori.

Factura a la que tuvo acceso El Comercio.

El sábado, en diálogo con “Epicentro TV”, Shimabukuro aseguró que corrió con los gastos en pasajes, estadías, comidas y demás conceptos durante la campaña de Boluarte. El investigado ex asesor de la Dirección Nacional de Inteligencia dijo que todos los pagos se hicieron a través de la empresa Kuroshima, Ingeniería y Construcciones, tanto en lugares que emitían boletas y facturas, así como en lugares precarios en los que pagaba en efectivo, ya sea personalmente o a través de Maritza Sánchez.

“Ella lo sabe (¿Daba cuenta directamente a Dina Boluarte de los pagos?) Por supuesto, y siempre me agradecía por el apoyo”, aseveró.

Shimabukuro aseguró que con un barrido a los gastos hechos a través de su empresa, Kuroshima, se podrá corroborar todo lo que ha dicho, y dijo que las evidencias de estos pagos, así como conversaciones y demás registros ya fueron entregados al Ministerio Público durante el allanamiento a sus inmuebles.

En la misma entrevista a Epicentro TV, también negó ser un “infiltrado” de Pedro Castillo, tal y como ha señalado la presidenta Boluarte para tratar de desvincularse de él y de Sánchez. También confirmó que conoció a la entonces candidata a la Vicepresidencia en abril de 2021 en el Club Apurímac.

Chats de WhatsApp y comprobantes de pago

El sábado 25 de marzo, El Comercio difundió chats de WhatsApp y comprobantes de pago que evidencian que Shimabukuro pagó por encargo de Boluarte por las impugnaciones de actas tras la segunda vuelta electoral que se celebró el 6 de junio de 2021.

Como se recuerda, Pedro Castillo ganó dicha elección por un estrecho margen de casi 45 mil votos sobre su rival Keiko Fujimori. Debido a los pedidos de nulidad de actas de votación y otros recursos presentados por los equipos de ambos candidatos, la batalla por llegar a la Casa de Pizarro se extendió hasta julio de ese año, cuando el Jurado Nacional de Elecciones proclamó como ganador al postulante de Perú Libre.

Shimabukuro invirtió S/ 5.434 para la impugnación de trece actas a pedido de la hoy presidenta de la República. Por cada uno de estos recursos pagó al Banco de la Nación la suma de S/418, que era el costo de dicho trámite en 2021 (9,5% de 1 UIT, que en ese entonces era S/ 4.400). Del depósito se hizo cargo Sánchez, quien se desempeñó como asistenta de Boluarte en la campaña electoral.

Según pudo verificar este Diario, en las constancias del depósito de dicho dinero emitidos por el Banco de la Nación, se observa el número de DNI de la jefa de Estado. Sánchez apuntó los detalles en un papel que llevó consigo a la entidad bancaria para realizar la transacción con celeridad. En la anotación, figuran el monto, el concepto a pagar y el número de documento de identidad de Boluarte.

Luego de realizar el depósito, Sánchez rindió cuentas tanto a Shimabukuro, como a Boluarte. Así lo demuestran conversaciones analizadas por El Comercio.

“Yo le rendía cuentas a Henry y a Dina con miras a la rendición de cuentas, pese a que esto no era gasto de campaña, me pareció importante. Esto demuestra que Boluarte le pedía plata a Henry para todo”, declaró la profesora.

(Comprobantes de pago a los que tuvo acceso El Comercio)

(Comprobantes de pago a los que tuvo acceso El Comercio)

Además de confirmarle a Boluarte el pago para las impugnaciones, Sánchez le dice por WhatsApp a la ex titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que ya dejó los recibos en la avenida Bolivia (Cercado de Lima). Según la maestra, se refería a las instalaciones del Instituto Virginia Henderson, cuya propietaria es de Grika Asayag, la ex asesora de la actual jefa de Estado, que dejó el cargo en medio de acusaciones y una investigación fiscal por el presunto delito de tráfico de influencias.

Sánchez detalló a El Comercio que, una vez culminada la campaña electoral, Boluarte “se instaló en dicha casa de estudios para dirigir la impugnación de las actas y a los abogados”.

La docente contó que entre las personas que frecuentaron el lugar para reunirse con Castillo y Boluarte están Aníbal Torres, entonces asesor legal de Perú Libre; Auner Vásquez, Ever Vitón y Salatiel Marrufo. Este último no logró su objetivo, debido a que la hoy jefa de Estado no lo autorizó.

"Los he tenido que retirar [de la campaña] porque desde siempre supimos que no eran personas idóneas". 21 marzo

Además de negar el financiamiento en su campaña, Boluarte aseguró que había retirado a Shimabukuro y Sánchez de su campaña por considerarlos personas no idóneas.

“Son manotazos de ahogado desde la Diroes. Esta señora y el señor Shimabukuro fueron enviados al grupo de personas que me acompañaban en la caminata de la campaña. Los he tenido que retirar porque desde siempre supimos que no eran personas idóneas”, detalló.

Sin embargo, conversaciones de WhatsApp a las que tuvo acceso El Comercio la contradicen nuevamente. Los diálogos demuestran que Boluarte mantuvo contacto con Sánchez y Shimabukuro hasta julio de 2021, cuando ya era virtual vicepresidenta.

Uno de los últimos mensajes entre Boluarte y su ex asistenta data del 9 de julio del 2021. Ese día, a las 7:00 p.m., Sánchez le mandó a la virtual vicepresidenta una fotografía por WhatsApp de la corona fúnebre que enviaría en su nombre al velorio de Víctor Rojas, un activo militante de Perú Libre que falleció en un accidente de tránsito. También le remitió el mensaje de la tarjeta que acompañaba al arreglo floral.

Dina Boluarte agradece gestiones. Conversaciones de WhatsApp a las que tuvo acceso El Comercio.

“Hermano Víctor Rojas: Vivirás en nuestros corazones. Estarás siempre presente en la gestión que acompañaste a construir. Dina Boluarte Zegarra”, decía la esquela enviada por Sánchez a pedido de Boluarte.

Casi dos horas después, la mandataria le dio las gracias a Sánchez por la gestión. Según la profesora, la corona fúnebre también fue pagada por Henry Shimabukuro.

El Comercio también tuvo acceso al documento en el que figuran los nombres de la comitiva de 26 personas que acompañó a Boluarte a recibir el flash electoral el 6 de junio de 2021 en el local de Perú Libre. Entre los invitados se destacan Sánchez, Shimabukuro y Víctor Torres.

Este último ganó contratos por 47 mil soles con el Estado cuando la ahora presidenta fue titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Por este caso, la Fiscalía de la Nación realizó el último jueves indagaciones previas en la sede del Midis y sus programas PAIS y Qali Warma. Además, el último domingo 26 de marzo, “Panorama” reveló que Torres ejerce un poder de facto en el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

(Comitiva que recibiría el flash con Dina Boluarte)

La profesora mostró a El Comercio fotos con geolocalización que confirman que acompañó a Boluarte a Cusco, los días 24 y 25 de junio, para un evento de Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR). Al evento también acudió el entonces virtual presidente Pedro Castillo, que compartió las imágenes en su perfil de Facebook. Se observa que su vicepresidenta luce el mismo atuendo.

Boluarte en Cusco. Sánchez tomó la foto.

La ex asistenta de Boluarte indicó que la última vez que coordinó con la ahora mandataria fue el 23 de julio, cuando iban a celebrar el triunfo electoral con una comida en un local ubicado frente a la Plaza San Martín (Cercado de Lima). Henry Shimabukuro también estuvo presente.

"Nunca le encargué ni a ella ni a nadie que tuviese una agenda a nombre de Dina Boluarte". 23 de marzo

La mandataria negó el jueves 23 de marzo, en conferencia de prensa, la existencia de su agenda de campaña. “Podrán salir seguramente más audios porque esta señora vino a nombre del señor Castillo y me dijo ‘por encargo del profesor Castillo, vengo a ponerme a su disposición’. Y la agenda que supuestamente anda diciendo que es mía, nunca le encargué ni a ella ni a nadie que tuviese una agenda a nombre de Dina Boluarte. No tuve asesora, no tuve secretarias, no tuve asistentes”.

No obstante, un chat de WhatsApp de junio del 2021 al que tuvo acceso este Diario muestra que la actual presidenta y por entonces virtual vicepresidenta de la República le pidió a su ex asistenta, la profesora Maritza Sánchez, llevar “ordenado” el cuaderno que era utilizado como agenda de las actividades de la campaña electoral de ese año.

En la conversación - que data del 17 de junio (días después de la segunda vuelta, cuando Boluarte ya era la virtual vicepresidenta del Perú) - Boluarte escribe: “Maritza, por favor, hay que tener ordenada toda la documentación que fue entregada en campaña, el lunes me alcanzas. También la agendita”.

(Mensajes de WhatsApp entre Boluarte y Sánchez)

El Comercio tuvo acceso a la agenda de campaña de Dina Boluarte. En el cuaderno amarillo se registran diversas actividades de la hoy jefa de Estado desde abril de 2021 tras el inicio de la segunda vuelta electoral, a la que pasaron Castillo y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

Según se observa en la libreta, el día 29 de abril de ese año, en plena campaña, la entonces postulante ya sostenía reuniones para establecer su plan de trabajo en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Días previos, en el cuaderno se registró una reunión con Alberto Otárola, quien luego se convertiría en abogado de Boluarte y primer ministro de su gestión.

Agenda de campaña de Dina Boluarte.

De acuerdo con Maritza Sánchez, en la cita con Boluarte, el hoy jefe de Gabinete dio recomendaciones sobre la ruta que debía seguir la gestión de Pedro Castillo para una Asamblea Constituyente. La maestra también señaló que el actual premier propuso ser uno de los voceros de campaña.

En otra página, salta a la vista el nombre del congresista Darwin Espinoza (Acción Popular), sindicado como uno de ‘Los Niños’ e investigado por la Fiscalía de la Nación de ser parte de una organización criminal liderada por Pedro Castillo Terrones.

Darwin Espinoza en agenda de Dina Boluarte.

LEE TAMBIÉN | Pedro Castillo: Sala Suprema escuchará este miércoles apelación a su prisión preventiva por presunta corrupción

"Si en algún momento viajamos a dos regiones, al norte y al sur, fueron por invitaciones expresas". 23 de marzo

Boluarte dijo que el audio en el que se le escucha coordinar con la profesora Maritza Sánchez, su ex asistenta, fueron conversaciones “lícitas” tras reiterar que ella no recibió dinero durante su recorrido por Lima antes de la segunda vuelta que ganó Perú Libre.

“Todos los audios que pudiera ir soltando la señora es de una coordinación lícita para poder avanzar el tema de la campaña. Dina Boluarte no tenía financista. Si en algún momento viajamos a dos regiones, al norte y al sur, fueron por invitaciones expresas. Dina no tenía ni para los pasajes”, expresó también el 23 de marzo.

No obstante, el empresario Henry Shimabukuro presentó a “Punto Final” diversos vouchers de los pasajes de avión que compró para la entonces candidata a la vicepresidencia de Perú Libre, Dina Boluarte, en la segunda vuelta de la campaña electoral del 2021.

En entrevista con dicho programa dominical, indicó que financió los viajes y estadías de la actual mandataria y su equipo de campaña a Cusco, Arequipa y Chalhuanca, este último pueblo natal de Boluarte Zegarra en la región Apurímac.

“Señora Dina acá le muestro uno de tantos de los pasajes que he comprado para que pueda viajar a mi lado, y con la gente de campaña. Y no solo esto, también pasajes, de hotel, de avión”, expresó.

“Señora Dina, este es uno de los comprobantes de viaje de agencia, que hice depósito para viajes de Arequipa con todos nosotros. Todo era a través de la tarjeta de mi empresa”, agregó.

Boletos aéreos que mostró Shimabukuro.

Boletos aéreos que mostró Shimabukuro.

Shimabukuro explicó que su labor era acompañar a Dina Boluarte a todos lados y a todas sus actividades en diferentes ciudades, así como brindarle apoyo de logística, combustible y camionetas.

“Ella viajaba en mi vehículo. Ella como su hermano Nicanor también, en varias oportunidades los he llevado en mi automóvil”, aseveró al señalar que también financió la estadía de los simpatizantes regionales de Perú Libre en Lima una vez que Boluarte recibió las credenciales.

Consultado sobre por qué los aportes de dinero, pasajes, logística, eventos, que ha entregado para la campaña no aparecen en los reportes de Perú Libre ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de gastos de campaña, Henry Shimabukuro indicó que esa interrogante la debe responder Dina Boluarte.

“Si hay WhatsApps o audios que ella soltó, ninguno está cargado de ilicitud". 24 de marzo

La presidenta de la República admitió las conversaciones por WhatsApp con su ex asistenta, pero rechazó que el contenido esté cargado de ilicitud. “Si hay WhatsApps o audios que ella soltó, ninguno está cargado de ilicitud. Todo ha sido de manera franca y sincera para seguramente inaugurar las bases, los comités ciudadanos que nosotros hemos inaugurado hasta por Zoom a nivel nacional”, manifestó.

Sin embargo, el tercer despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos dispuso investigar a la presidenta Dina Boluarte por los presuntos delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas y organización criminal, en torno a supuestos aportes ilegales a la campaña del partido Perú Libre en las elecciones del 2021.

La disposición de ampliación de hechos e incorporación de investigados, suscrita por el fiscal Richard Rojas Gómez, también determinó continuar con las diligencias preliminares seguidas desde octubre de 2021 contra Boluarte por el presunto delito de lavado de activos.

Además, el fiscal Rojas incorporó al vacado expresidente Pedro Castillo y al empresario Henry Shimabukuro –investigado en el Caso ‘Gabinete en la sombra’– en la citada ampliación indagación. A ambos se les imputa también financiamiento prohibido de organizaciones políticas y organización criminal, además de lavado de activos en el caso del exjefe de Estado.

La fiscalía dispuso la ampliación en base a las recientes declaraciones públicas de Shimabukuro, quien aseguró que financió algunos gastos de campaña de Castillo y Boluarte, como pasajes, alimentación, hospedajes, viáticos y movilidad personal.

El fiscal Rojas asegura que no reportar los aportes de campaña fue un modus operandi de la presunta organización criminal “Perú Libre”, que financiaba sus actividades con dinero ilícito.

El despacho del fiscal Rojas planea recoger el 10 de abril el testimonio de Maritza Sánchez Peralta, quien fue asistenta de Boluarte durante la segunda vuelta presidencial.

La fiscalía también pedirá a Castillo y Shimabukuro que presenten, dentro de 30 días hábiles, documentación contable desde enero del 2008 hasta setiembre del 2021, sobre ingresos, egresos e inversiones.

Entre otras diligencias, pedirá a la ONPE precisar si Boluarte, Castillo, Shimabukuro o Sánchez realizaron aportes a la campaña de Perú Libre o a alguno de sus candidatos durante las elecciones congresales 2020 y los comicios generales 2021.

De otro lado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que solicitó información a las personas que supuestamente habrían financiado la campaña de Dina Boluarte como candidata a la Vicepresidencia durante las elecciones generales 2021.

A través de redes sociales, la entidad mostró las cartas que envió a Eduvigis Beltrán Salinas y Henry Shimabukuro, supuestos financistas, así como a Maritza Sánchez Perales, quien dio a conocer estos hechos.

#URGENTE | Ante la información difundida sobre supuestos aportes de campaña no declarados durante la campaña electoral correspondiente a las #EG2021 por parte de la actual presidenta @DinaBoluarteZ, solicitamos información a las personas involucradas.

Asimismo, en diálogo con Exitosa, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura, señaló que evalúa citar a Boluarte por el presunto financiamiento de Shimabukuro.

