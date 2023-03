El empresario Henry Shimabukuro aseguró que entregó a la fiscalía audios, fotos, videos y conversaciones por WhatsApp en los que asegura se demuestra las coordinaciones que hacía con Dina Boluarte durante la segunda vuelta de las elecciones generales del 2021.

“Vouchers, corridas del banco de pagos que he hecho con mi tarjeta, algunas boletas, algunas pruebas de documentos que hacía cotizaciones [¿Hay otras pruebas de sus coordinaciones con Dina Boluarte?] Audios, fotografías, videos, yo se lo he entregado a la fiscalía para que la fiscalía lo haga público y lo presente a la opinión pública o por último que me llamen”, declaró este martes a RPP.

Shimabukuro señaló que las conversaciones con Dina Boluarte incluyen agradecimientos por lsa compras, aportes y el apoyo que brindó en la campaña.

“Hay cruces de WhatsApp donde ella me agradece por las compras de pasajes o viáticos. Esas son pruebas suficientes”, precisó.

El empresario investigado por su cercanía con Pedro Castillo como parte de un supuesto “gabinete en las sombras” y que, según Dina Boluarte, fue enviado por el expresidente insistió en que su primer acercamiento fue en el Club Apurímac con la actual presidenta y entonces candidata a la vicepresidencia y no con Castillo Terrones.

“(Yo apoyaba) en todo. El gasto completo. Ella no gastaba nada, ni siquiera para un marciano. Todo el gasto lo cubría yo (¿A quién le reportaba?) Ella le encargaba a Maritza Sánchez y a veces al señor Víctor Torres. En sus mano no (entregué dinero directamente)”, precisó.

Henry Shimabukuro incluyó en el apoyo que brindó a Boluarte fiestas que se hacían en el Club Apurímac, pasajes, combustible que usaba en su camioneta en la cual incluso dijo que la recogía en su casa al inicio del día. Todo aporte se hizo desde el inicio de la segunda vuelta hasta las vigilias que se hicieron en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a la espera de la proclamación del ganador.

“Le diría (a Dina Boluarte) que deje de mentir, que diga la verdad y que no le mienta al pueblo y que en esta vida hay que ser leal a la vida y a las personas”, concluyó.