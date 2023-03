La Comisión de Ética Parlamentaria, a través de un informe de su Secretaría Técnica, rechazó abrir investigación contra los legisladores Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), Segundo Quiroz (Bloque Magisterial), Flavio Cruz (Perú Libre) y Nieves Limachi (Perú Democrático) por los viajes que realizaron en Año Nuevo con pasajes aéreos que otorga el Congreso de la República.

Se señaló en el informe del grupo de trabajo que, tras la investigación de los hechos, los legisladores no han infringido la ética parlamentaria, ya que hicieron uso de los 48 pasajes aéreos que les otorga el Parlamento para el desarrollo de su función congresal.

“Evaluado los hechos, en efecto, se ha verificado, luego que también nosotros hemos solicitado a Oficialía Mayor, se nos remita un informe respecto a las prerrogativas que tiene los señores congresistas y, en efecto, se nos ha señalado que hay un acuerdo del año 2012-2013, que es el N°059, y que otorga 48 pasajes aéreos nacionales para el desempeño de la función congresal”, indicó la Secretaría Técnica de la Comisión de Ética Parlamentaria en la sesión.

“Si bien es cierto que la denunciante señala que los viajes se habrían realizado en días no laborables y fuera de la semana de representación, sobre ello consideramos que es necesario precisar que, de conformidad a lo establecido en el artículo 92 de la Constitución Política, la función de congresista es de tiempo completo, en ese sentido no puede señalarse o pretenderse limitar el trabajo de un parlamentario solo a días laborables, además de tenerse en cuenta que, de conformidad al artículo 14 del Reglamento del Congreso, los congresistas representan a la Nación, no están sujetos a mandato imperativo, quedando con ello claro que un congresista no solo es representante de la región por la cual fue elegido, sino que, al asumir la función congresal, lo hace para ejercer representación de toda la República, no estando condicionado este solo a la semana de representación”, añadió.

En el informe se indicó, además, se ha evaluado cada uno de los documentos presentados por los legisladores y que todos han justificado sus viajes con los oficios que acreditan que fueron invitados a diversas localidades, por lo que consideró que no existe prueba objetiva en la denuncia respecto a que habrían viajado solo para celebrar el Año Nuevo.

“Habiéndose verificado que los hechos denunciados no habrían infringido la ética parlamentaria y siendo que los indicios y pruebas presentados no ameritan llevar a cabo la investigación de los hechos materiales de la denuncia, la comisión recomienda declarar improcedente la denuncia”, sentenció.

Al final, el informe de calificación del expediente, que recomendaba no abrir investigación y archivar la denuncia, fue aprobado por 12 votos y un voto en abstención.

