El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, informó que sí conoció a Edith Lagos, integrante de Sendero Luminoso que falleció en 1982 abatida por la policía, cuando ambos fueron estudiantes de secundaria en Ayacucho.

“A Edith Lagos yo la conozco porque ha sido una persona de mi generación, era estudiante de una institución pública en Ayacucho como yo de otra [...] La he conocido porque Ayacucho no es tan grande como para no conocer a las personas”, detalló ante la prensa esta mañana.

Iber Maraví descartó tener vínculos con acciones terroristas. (RPP TV)

Iber Maraví señaló esto ante las preguntas sobre supuestos vínculos con Sendero Luminoso tras haber sido mencionado en atestados policiales de inicios de la década de 1980 que lo mencionan como “no habido” junto a terroristas Arturo Morote, Hildebrando Pérez Huarancca y Edith Lagos.

“La he conocido (a Edith Lagos) como estudiante de secundaria. Yo también era estudiante de secundaria [¿Qué opinión tuvo de ella?] Bueno, ahí está lo que la justicia dice de ella. Yo he condenado y reitero mi condena a Sendero Luminoso, una vez más como lo he dicho hace poco”, precisó, tras haber negado haber conocido a Arturo Morote.

El ministro insistió en que no tuvo relación alguna con los atestados policiales que lo vinculan con supuestos actos terroristas y recordó que en aquellos años no estaba en Ayacucho, lugar donde ocurrieron los hechos, sino en Ica.

“Desde 1981 ya estaba estudiando en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. En el 81, 82 he estado viviendo en Ica y pueden ver mi registro de estudiante. [¿Por qué figura en los atestados?] Bueno, eso tendría que preguntar a la policía de entonces por qué pusieron mi nombre y por qué después de eso no procedió y por qué finalmente salí libre de esos procesos”, comentó.

Iber Maraví concluyo señalando que no tiene investigación o condena alguna, incluyendo una sentencia por una denuncia de terrorismo.

“El 2004 a propósito de la novena huelga nacional de Sutep se dieron hechos el 1 de julio y se me denunció por terrorismo y, ¿sabe cómo quedó eso? Eso fue en segunda instancia revocado de tal manera que quedaron otros procesos pendientes. Si hubiese participado (en actos terroristas) la justicia peruana me hubiese procesado”, precisó.

