Conforme a los criterios de Saber más

“Es una parte de reactivar la economía”, dijo el domingo la congresista Rosselli Amuruz, de la bancada de Avanza País, cuando intentó justificar la celebración de su cumpleaños en la terraza de un hotel en San Borja.

Al evento acudieron numerosos invitados y no se cumplieron con las medidas sanitarias para evitar los contagios del COVID-19, como el distanciamiento social y el uso de mascarillas, como se puede apreciar en los videos que difundió Latina.

La congresista Rosselli Amuru del partido Avanza País, celebró su cumpleaños en una reunión social en San Borja sin respetar las medidas de distanciamiento dispuestas por el gobierno para frenar el avance de la covid-19. (Fuente: Latina TV)

Rosselli Amuruz, abogada por la Universidad de Lima, ingresó al Congreso en su segundo intento y está afiliada a Avanza País desde setiembre del 2020, el mismo mes en que se conoció que el economista Hernando de Soto postularía a la presidencia de la República con esa agrupación.

Ya en las elecciones congresales extraordinarias del 2020, buscó convertirse en congresista con el partido Contigo (ex Peruanos por el Kambio). Esta vez, le fue mejor con Avanza País, que le asignó el número 3 en su lista de postulantes al Parlamento por Lima.

La legisladora integra la Comisión Permanente del Congreso y es miembro titular de cuatro comisiones ordinarias: Ciencia, Innovación y Tecnología; Relaciones Exteriores; Transportes y Comunicaciones; y Vivienda y Construcción.

Ella y el vocero titular de su bancada, José Williams, presentaron una moción el pasado 10 de agosto para que el Congreso considere como “un acto inmoral” la designación de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros. Sin embargo, el pleno rechazó la iniciativa.

Consultada por Latina si también considera un acto inmoral participar en una celebración en medio de una eventual llegada de una tercera ola del coronavirus, respondió: “Me invitaron a una reunión pequeña. En los restaurantes hay muchísima más gente. Yo trato de no exponerme en lo absoluto. Mis amigos me organizaron algo muy íntimo, muy privado, y por eso asistí. Fueron dos horas y me retiré. Y cumplí con los protocolos”.

La legisladora agregó: “No sé cómo habrá sido el tema de la reserva. Todos ahí también somos consumidores. Es un restaurante y se consume. Es un negocio y es también una parte de reactivar la economía”.

La semana pasada, Amuruz presentó otra moción para que la designación del ministro de Trabajo, Iber Maraví, se considere un “acto inmoral” del presidente Pedro Castillo.

La congresista Rosselli Amuruz (Avanza País) ha presentado una moción para declarar inmoral la designación del ministro de Trabajo, Iber Maraví, "sin tener en cuenta que pertenece al MOVADEF y CONARE, organizaciones afines a Sendero Luminoso". @Politica_ECpe pic.twitter.com/BqzE4oY1HI — 📰 Jonathan Castro (@jsudaka) August 19, 2021

Está por verse si el caso de la congresista escalará y llegará a la Comisión de Ética Parlamentaria, un grupo que aún no se instala ni elige a su presidente. “Veremos qué tan cierta es la información y cuáles han sido las circunstancias. Habría que verlo en su momento”, dijo el vocero alterno de Alianza para el Progreso (APP), Freddy Díaz, al ser consultado si la situación de la congresista debía abordarse en Ética.

El Comercio intentó comunicarse con Amuruz en reiteradas ocasiones, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes hasta la publicación de esta nota.

Contagios

La semana pasada, el vocero de la bancada de Acción Popular, Carlos Zeballos, informó que está en proceso de recuperación tras haber sido diagnosticado con coronavirus. Añadió que se encuentra cumpliendo aislamiento social, como parte de los protocolos de seguridad para prevenir la propagación del virus.

En el Parlamento anterior, al menos 26 congresistas contrajeron el COVID-19. Uno de ellos, Hipólito Chaiña Contreras, falleció en febrero.

En abril del 2020, el entonces congresista Carlos Almerí (Podemos) fue internado en UCI por un cuadro de neumonía a causa del coronavirus. En octubre de ese mismo año, Enrique Chacón (Frente Amplio) contó que estuvo en coma inducido por más de 40 días hasta que logró superar la enfermedad.

Otros casos

En febrero pasado, la Comisión de Ética del Congreso anterior rechazó por mayoría abrir una investigación al entonces legislador Fernando Meléndez (Alianza por el Progreso) por acudir a una boda pese a las restricciones por el coronavirus.

El caso se conoció en noviembre del 2020, cuando se difundieron imágenes del legislador bebiendo alcohol en un evento social. Por esos hechos, APP lo removió del cargo de vocero que ocupaba desde marzo del 2020 y nombró en su lugar a César Combina.

En setiembre del 2020, el entonces congresista Walter Rivera Guerra (Acción Popular) fue captado bailando en una reunión social pese a las restricciones por la pandemia. Rivera era miembro de la Comisión de Ética Parlamentaria. “Si es que he cometido un error, pido las disculpas”, dijo aquella vez.

El 7 de agosto del 2020, El Comercio denunció que los entonces congresistas realizabas visitas inopinadas a hospitales para mostrar la situación frente a la pandemia. Sin embargo, algunos habrían incumplido las normas de prevención.

VIDEO RECOMENDADO

Bellido a periodista sobre presencia de allegados de Cerrón en Gobierno: “Usted se olvida qué partido ha ganado las elecciones”

TE PUEDE INTERESAR

Congreso cita a titular del MEF para que explique restablecimiento de reglas fiscales

Pedro Castillo: Un gobierno precario e impopular que no puede contrarrestar las crisis | ANÁLISIS

Voto de confianza: ¿Qué se espera del mensaje de Guido Bellido ante el Congreso? | ANÁLISIS

Gabinete de Guido Bellido pedirá el voto de confianza: ¿Cuáles son los pasivos que arrastra?