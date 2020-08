Los congresistas vienen realizando visitas inopinadas a hospitales para mostrar lo que es una realidad en el país: un sistema de salud golpeado ante la pandemia del COVID-19. Sin embargo, amparados en su facultad fiscalizadora, algunos legisladores estarían cometiendo excesos e incumpliendo normas de prevención. Esto es lo que se afirma en las dos denuncias presentadas ante la Comisión de Ética Parlamentaria contra Paul García Oviedo (Acción Popular, Callao).

La primera denuncia -ante la Comisión de Ética- fue presentada por el director del Hospital San José del Callao, Ever Mitta Curay, quien afirma que el congresista Paul García asistió a la institución el 5 de junio pasado con varias personas, “quienes no respetaron las normas de distanciamiento social señaladas por el Gobierno, procediendo a filmar a los pacientes sin el previo consentimiento de los mismos, vulnerándose de este modo sus derechos”.

“El mencionado congresista ingresó al hospital sin respetar los protocolos, que toda autoridad debe cumplir, y, lo más delicado, es que no respetó las medidas sanitarias, con el agravante de que ingresó junto a un grupo de personas quienes no se identificaron, ni tenían ninguna credencial del Congreso, los que tampoco respetaron el distanciamiento social. Le expresé mi total predisposición de brindarle información que requieran con la finalidad de que cumpla su función, no obstante, el congresista expresó claramente que no quería conversar conmigo” , consigna en su denuncia Ever Mitta.

El director del Hospital San José también señala que el congresista de Acción Popular no muestra en sus redes sociales los videos completos de su visita, por lo que plantea que se le solicite las partes que sustenten las afirmaciones del parlamentario, quien mencionó que había “médicos llorando, médicos quejándose, enfermeras quejándose, este no es un invento de Paul García, médicos llorando porque no tienen mandilones”.

“Una fiscalización debe realizarse con conocimiento del lugar donde se acude, debe identificar cada zona, el lugar exacto, solo así podrá expresar versiones coherentes sin ningún afán protagónico o buscar rédito político. Ello per se ya es una conducta negligente, este caso se agrava cuando el congresista ha difundido imágenes que, como reitero, están en su Facebook, señalando las ventana de emergencia como si fuera de UCI”, anota la denuncia.

Denuncia presentada ante la Comisión de Ética señala que legislador Paul García mostró información falsa.

Segunda denuncia

La segunda denuncia fue presentada por José Luis Rodríguez Villanueva, jefe de la gestión de calidad en el Hospital de Ventanilla, también en el Callao. En abril pasado, el legislador Paul García se presentó a la institución acompañado de cuatro personas.

“Esto se realizó en pleno Estado de emergencia y distanciamiento social, él [Paul García] recorrió los ambientes del hospital sin tener equipo de protección personal, incluso su mascarilla estaba por debajo de la nariz”, advierte.

En ambas visitas, el legislador del Callao asistió acompañado de cuatro personas. Tres identificadas como asesores de su despacho y el cuarto de nombre Luis Jesús Allemant Ortiz, quien se presentó como “médico auditor”.

En los registros del Colegio Médico, Allemant figura como dermatólogo, pero en su Facebook apunta ser “auditor en sistema de gestión y salud en el trabajo”.

Paul García: Denuncias son una respuesta a labor de fiscalización

Consultado por las denuncias, el congresista Paul García alegó que son una respuesta a su labor de fiscalización y explicó que las grabaciones eran para mostrar la “realidad” de la situación de los hospitales.

Cuando le preguntamos por el personal que lo acompañó, el parlamentario acciopopulista ratificó que tres eran sus asesores de despacho y que el médico era un recomendado. “Es representante del Frente Callao Dignidad, ellos me quisieron ayudar y me brindaron el contacto, yo no lo conocía”, alegó.

“Quería grabar para ver todas las irregularidades del hospital. Faltaban implementos, faltaban EPPs, faltaba oxígeno. No se habían designado doctores para unas áreas, estaban personas quejándose que las tenían afuera por más de cinco días. Nosotros habíamos cotejado que había presupuesto asignado para comprar esas cosas, pero en la realidad no había. Hemos presentado denuncia penal de estas dos visitas” , señaló García.

Denuncia contra el congresista Paul García por no respetar normas de prevención





En un video al que accedió este Diario se muestra al legislador Paul García recorriendo el Hospital de Ventanilla con las cuatro personas mencionadas: el médico Allemant, quien señalaba las falencias del hospital, un primer asesor que lo grababa, un segundo que le iba pasando documentos, y un tercero que cargaba otras bolsas. Todos ellos caminaban juntos por las instalaciones del hospital solo con mascarillas.

“Yo llevé mis EPP, imagínate si me contagiara. Me pongo el mandilón, porque era muy peligroso”, afirmó García.

Cuando le insistimos que en los videos de su recorrido se le observa solo con mascarilla, refirió que se puso los EPP cuando entraba a la zona de UCI. “A las áreas en común que he entrado, no se necesita EPP [...] Estaba en emergencia, yo estaba transitando alrededor de emergencia”, dijo.

Sobre las quejas respecto a su comportamiento, García se excusó asegurando que el “técnico en enfermería” es “ahijado del gobernador del Callao” y por eso le pidió que se retire.

En la denuncia, José Luis Rodríguez, licenciado en enfermería, también alega burlas del congresista del Callao hacia su profesión.

Luego, continúa narrando la forma en la que el acciopopulista iba presentando la información en su video, que -dijo- no se ajustaría a la realidad: “El Sr. congresista le preguntó a un piloto de ambulancia si es que contaba con Equipo de Protección Personal y la respuesta fue afirmativa, pero resaltó que, en ese momento, no lo estaba usando debido a que no tenía pacientes para referencias, además que la ambulancia no es para traslado de pacientes COVID-19. Seguidamente, el Sr. Paul García graba un video y menciona que el personal no cuenta con EPP”.

Rodríguez narra que cuando se acercaron al triaje COVID-19, el legislador consultó por la enfermera y se le respondió que se encontraba atendiendo un paciente.

“Vuelve a pedir que graben para mencionar que no había enfermeras. Sin embargo, la enfermera si logra presentarse, pero él se retira sin corregir lo grabado”, precisa la denuncia.

Para los denunciantes, el congresista habría vulnerado el artículo 4 del Código de Ética Parlamentaria por atentar contra el orden público “al ingresar a un ambiente restringido de riesgo elevado de contagio de COVID-19 y alterando declaraciones de personas para ajustarlas a su versión”.

Denuncia presentada ante la Comisión de Ética muestra cómo personal del legislador Paul García no cumplió con normas de prevención.

