Restan cuatro días para una jornada clave de cara a las pretensiones del gobierno de Pedro Castillo. El gabinete que encabeza el primer ministro Guido Bellido se presentará este jueves ante el Congreso para solicitar el voto de confianza, aunque arrastrando distintos pasivos.

Decisiones e indecisiones, designaciones, posturas y una serie de hechos en los primeros días de la gestión de Perú Libre son el preludio de la decisión que pueda tomar el Congreso, y que el Ejecutivo aguarda debilitado por la crisis que derivó en la renuncia de Héctor Béjar a la cancillería.

En conversación con El Comercio, los politólogos Katherine Zegarra, Omar Awapara y Jorge Aragón coincidieron en que el propio Bellido representa la mochila más pesada del Gabinete, principalmente por las investigaciones en su contra.

El factor Bellido

Precisamente la presencia de Bellido y la conformación del Gabinete, señala Zegarra, generan resistencias y evidencian que Castillo no ha tomado en cuenta el contexto y margen con el que ganó las elecciones. “Hubiera sido importante la presencia no solo de políticos de otros partidos, sino tecnócratas o especialistas que logren generar más consensos”, sostiene.

Awapara considera que la designación de Guido Bellido contradice lo señalado por el presidente Pedro Castillo en su mensaje a la nación el 28 de julio. Aquel día, el mandatario instó a “dejar de lado las diferencias ideológicas, las posiciones políticas e intereses personales” y convocó a la unidad y concertación nacional sin distingos de ninguna naturaleza. “De por sí, Bellido es una figura atípica en el sentido de que no ha logrado despertar la confianza en el Parlamento. No solo Bellido, sino una serie de figuras [del Gabinete]”, advierte el experto.

Aragón apunta que el gobierno camina al 26 de julio con una sola ventaja: que en la oposición no hay una cohesión o solidez respecto a una eventual negación de la confianza. Sin embargo, recalca que “Bellido es el principal pasivo, en cuanto se supone que él debería articular al resto de sectores”.

Cabe recordar que Guido Bellido enfrenta investigaciones en el Ministerio Público por apología al terrorismo, terrorismo y lavado de activos, en este último caso en torno al financiamiento de las campañas de Perú Libre y a raíz del Caso Los Dinámicos del Centro.

Guido Bellido encabeza el primer Gabinete Ministerial del presidente Pedro Castillo. (Foto: Alessandro Currarino / GEC)

Nombramientos cuestionados

Es justamente en otras carteras en donde también se han dado designaciones cuestionadas, tanto a nivel ministerial como de menor rango [ver cuadro]. Juan Carrasco (Interior), Walter Ayala (Defensa), Iber Maraví (Trabajo) y Juan Silva (Transportes) son solo algunos ejemplos. A ellos se suman Geiner Alvarado (Vivienda), quien registra detenciones policiales por infracciones de tránsito; Rubén Ramírez (Ambiente), por un historial de denuncias por incidentes como agresiones y acoso; Ciro Gálvez (Cultura), denunciado por negociación incompatible; o Roberto Sánchez (Comercio Exterior), a quien la contraloría halló responsable de irregularidades en la Diris Lima Norte en el 2016.

Zegarra refiere que se trata de designaciones de funcionarios con poca experiencia o sin el perfil para puestos clave y de alto nivel, aunque repara en que “este tipo de pasivos no son particulares a este gobierno. Otros gobiernos también han puesto a personas sin experiencia”.

Para Awapara, los cuestionamientos a los citados casos se centran en antecedentes e idoneidad para el cargo, por lo que el problema “va más allá de Bellido. Hay una serie de nombramientos que no han convencido”. “Si este no fuese un primer Gabinete, no obtendría de ninguna manera el voto de confianza. Pero por la situación que vivimos, probablemente lo reciba, pero a regañadientes. No tanto por sus virtudes, sino por la amenaza que representaría no darle la confianza al primer Gabinete”, señala.

Aragón coincide en que “a nivel de los nombramientos, hubo bastante descuido o una intencionalidad de no designar a las mejores personas”. Sin embargo, considera que un perfil más político para un ministerio no sería un grave error siempre y cuando el titular esté acompañado de personas que conozcan el sector. “En el mejor de los casos, uno quisiera tener gabinetes competentes en ambos planos [político y técnico], lo que siento es que hay mucha política en el sentido de correlación de fuerzas y poca propuesta en cómo se manejará el Estado en los próximos años”, añade.

Héctor Béjar es la primera baja del Gabinete, incluso antes de la presentación del mismo ante el Congreso. Renunció al cargo de canciller tras cuestionamientos por sus expresiones sobre el inicio del terrorismo y la Marina de Guerra.

Deficiencia comunicacional

Bellido ha encabezado conferencias de prensa tras sesiones del Consejo de Ministros, mientras que el presidente Castillo se ha apartado en los últimos días del hermetismo del inicio de su gestión y ha empezado a atender preguntas de la prensa.

La claridad —así como la mayor apertura y transparencia—, empero, es un aspecto pendiente. “Bellido tendría que tener una mayor participación como vocero. Si dejan espacios vacíos de comunicación, otros lo van a llenar. Y esos otros pueden ser Vladimir Cerrón, y sería negativo porque genera cuestionamientos para una parte de la ciudadanía sobre quién estaría realmente gobernando”, explica Zegarra.

Awapara acota que no hay una estrategia clara de comunicación desde el gobierno y coincide en que “hay vacíos que los llenan otras voces, como Cerrón”. Aragón señala no ver una coordinación mínima ni actitud proactiva, por más que el Ejecutivo tenga derecho a plantear algunas diferencias en su forma de comunicar.

Otro pasivo importante, agrega Zegarra, es que un Gabinete que tiene solo a dos mujeres entre sus 19 miembros solicitará la confianza de un Congreso que cuenta con el más alto número de legisladoras (49). “Hay una disociación entre el discurso y lo que se presenta en la realidad. Es decir, no es posible que haya una reivindicación histórica si es que no se tiene en cuenta a las mujeres”, sentencia.

Medición de fuerzas

Si bien hay cuestionamientos a la calidad del Gabinete y su pericia técnica, los politólogos consultados subrayan que, al fin y al cabo, la decisión del Congreso se enmarca en un criterio político y un contexto politizado.

Si bien el Gabinete llega con muchos pasivos, desventajas y cuestionamientos, Aragón asevera que “no pareciera haber por parte de la oposición nada que se parezca a un beneficio de la duda, sino una actitud bastante escéptica y confrontacional”.

“La oposición se complicaría bastante si no le da la confianza a Bellido, Bellido probablemente sepa eso y pueda subirle los decibeles al mensaje de investidura, pero con el riesgo de que esto sea visto como una afrenta. Bellido tiene bastantes anticuerpos, los suficientes como para hacer más fácil la tarea de no darle la confianza”, advierte, por su parte, Awapara. Zegarra recalca, sin embargo, que un eventual otorgamiento de la confianza no implica apaciguamiento ni apoyo.

Por tanto, en un escenario en donde el oficialismo y la oposición ya han empezado a medir fuerzas y estrategias, la jornada del jueves marcará el cauce de la relación Ejecutivo-Congreso al menos para el corto plazo.

Guido Bellido

Primer ministro Juan Carrasco

Ministro del Interior Walter Ayala

Ministro de Defensa Iber Maraví

Ministro de Trabajo Juan Silva

Ministro de Transportes — El Ministerio Público lo investiga desde el 26 de abril por el presunto delito de apología al terrorismo. Esto a raíz de sus expresiones, en una entrevista con Inka Visión, defendiendo acciones de Sendero Luminoso.

— También es investigado de forma preliminar, desde el 3 de agosto, por presunto terrorismo. Junto a Vladimir Cerrón y Guillermo Bermejo se le imputan presuntos vínculos con remanentes de Sendero en el Vraem.

— El 6 de agosto, la fiscalía lo incluyó en una investigación por presunto lavado de activos, en torno al financiamiento de las campañas electorales de Perú Libre. Ello a raíz del Caso Los Dinámicos del Centro.

— En Facebook registra mensajes con carga machista y homofóbica. — La Oficina Desconcentrada de Control Interno (ODCI) del Ministerio Público de Lambayeque lo investiga, desde el 1 de agosto, por “presunta inconducta funcional”, debido a la “incompatibilidad” para ser ministro de Estado.

— Sucede que Carrasco recién presentó su renuncia como fiscal (aún no aceptada) el 2 de agosto, 4 días después de haber asumido el Mininter. Expertos han advertido que su designación sería nula.

— La posibilidad de que designe a Grover Mamani en la Dirección General de Gobierno Interno generó las renuncias, el 7 de agosto, de los viceministros de Orden Interno y Seguridad Pública, respectivamente Carlos León y Nicolás Zevallos. Mamani es un dirigente del Sutep cercano a Pedro Castillo y consideró que este debía gobernar “mínimo 10, 15, 20 años”. — En 1997, cuando se desempeñaba como policía, fue sancionado con seis días de arresto, atribuyéndosele faltas graves contra la moral policial y la disciplina por haber negado que conocía a una persona sobre la que pesaba una orden de captura por el delito de receptación. Una resolución de la PNP lo pasó a situación de “disponibilidad”.

— En octubre del 2000, el Ministerio del Interior lo pasó a la situación de retiro por haber excedido el tiempo de permanencia en “disponibilidad”. Tras una resolución del Tribunal Constitucional, el Poder Judicial admitió su reincorporación a la PNP, pero sin nivelación de haberes. — Diversas notas periodísticas y registros bibliográficos lo vinculan al Conare-Sutep, facción radical del magisterio cercana al Movadef, brazo legal de Sendero Luminoso.

— También se le menciona como partícipe de una protesta de profesores en el 2004 en Huamanga, Ayacucho, que incluyó la destrucción del local del gobierno regional, la municipalidad provincial, la Corte Superior de Justicia y otros establecimientos públicos.

— La Autoridad Nacional de Servicio Civil de la Presidencia de Consejo de Ministros sancionó al docente en el 2018 con un cese temporal de 31 días sin remuneraciones. Ello por haberse ausentado de manera injustificada y no haber desarrollado sus labores en la Unidad De Gestión Educativa Local Huamanga entre el 21 y 28 de junio de dicho año. — En los primeros 12 días de gestión, la cartera que dirige el educador fue la que más destituciones o reemplazos de funcionarios tuvo debido a serios cuestionamientos contra estos.

— La contraloría advirtió, por ejemplo, que una militante de Perú Libre y una exafiliada a dicho partido no cumplían con el perfil técnico para ser, respectivamente, directoras de la Oficina de Diálogo y Gestión Social del MTC y de Provías Descentralizado.

— En Sunarp, figura como gerente en una empresa que da servicios de transporte terrestre, pero que no registra ninguna flota y tampoco aparece en la relación de empresas de transporte autorizadas por la Autoridad del Transporte Urbano (ATU).





