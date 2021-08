Conforme a los criterios de Saber más

La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso citó este martes al ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, para que explique el impacto económico de los alcances de la norma que restablece las reglas fiscales a partir del próximo año.

Como se conoce, el gobierno del presidente Martín Vizcarra dispuso en abril del año pasado suspender temporalmente las reglas fiscales para el Sector Público No Financiero para los años fiscales 2020 y 2021. Sin embargo, el pasado 14 de agosto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió el Decreto de Urgencia 079-2021 que restablece nuevas reglas macrofiscales para el año fiscal 2022.

La norma plantea que el 2022 el déficit fiscal anual del Sector Público No Financiero no deberá ser mayor al 3.7% del Producto Bruto Interno (PBI); mientras que la deuda bruta total del Sector Público No Financiero no deberá ser mayor al 38% del PBI.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Héctor Acuña, dijo que la cita a Francke es para que exponga el impacto económico en la administración financiera del mencionado decreto.

“Un cambio como este podría incrementar la deuda pública debido a la evolución del tipo de cambio, como sabemos en los dos últimos meses el precio del dólar ha venido en aumento. Por ello, requerimos que el ministro explique cuál será el impacto económico de dicha norma”, sostuvo el congresista de Alianza Para el Progreso (APP).

El grupo parlamentario también convocó a la cita al presidente del Consejo Fiscal, Carlos Oliva. La reunión se llevará a cabo de manera virtual y está programada para este martes 24 al mediodía.