Unidad de Investigación

La sorpresiva salida de Mariano González del Ministerio del Interior, que el gobierno de Pedro Castillo oficializó ayer con una resolución, llevó a la inmediata renuncia del general PNP en retiro César Vallejos Mori, quien encabezaba la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Mininter.

Vallejos había asumido la dirección de la Digimin hace una semana. Fue uno de los primeros nombramientos que González hizo tras asumir como ministro a inicios de julio.

En el poco tiempo que tenía en la Digimin, Vallejos había tomado algunas decisiones importantes, tales como la incorporación del coronel PNP Harvey Colchado Huamaní como jefe de la División de Búsqueda.

Colchado es uno de los fundadores de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la PNP (Diviac), creada en el 2016, e encargada de casos emblemáticos como Lava Jato y Los Cuellos Blancos del Puerto.

Según fuentes de El Comercio, una de las primeras acciones que ejecutó Colchado fue el cambio de 30 efectivos allegados al coronel (r) Martín Gonzales Sánchez, conocido como ‘Conejo’ , a quien se ha relacionado con Palacio de Gobierno. Esto se hizo con la finalidad de evitar la filtración de información confidencial.

Pero lo más preocupante de la salida de Vallejos es que no se concretó el futuro organizativo del grupo de policías de élite que apoyaría al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, encargado de investigar presuntos actos ilícitos de ex altos funcionarios, como el exministro Juan Silva y el ex secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco.

El 15 de este mes, la fiscal Marita Barreto, coordinadora del equipo especial del Ministerio Público, envió un oficio a Mariano González para solicitarle la conformación de un grupo de policías que ayude en sus labores. En el documento, pidió que la unidad policial estuviera conformada por Colchado y los coroneles PNP Walter Lozano Pajuelo, jefe de la División de Inteligencia de la Dirandro; Franco Moreno Panta, jefe de la División de Investigación de Alta Complejidad, y Luis Silva Collazos, jefe de la División de Búsqueda de la Dirin. Todos tienen un alto perfil, experiencia y trayectoria.

Oficio dirigido al entonces ministro del Interior, Mariano González.

El pedido Así se conformó el equipo especial de la PNP La coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, Marita Barreto, dispuso solicitar al entonces ministro del Interior, Mariano González, la conformación de un equipo especializado de la PNP que apoye sus tareas.

En la disposición fiscal emitida el 15 de julio, se consignan los argumentos para la creación de este grupo de trabajo, entre los cuales se menciona que "los hechos de corrupción del poder cometidos por organizaciones criminales requieren de una estrategia de investigación caracterizada por la especialización, orden, eficiencia, eficacia y celeridad".

El mismo día, la fiscal Barreto remitió un oficio al titular del Interior en el que detallaba los nombres de los cuatro integrantes de ese equipo de élite: los coroneles de la Policía Nacional Harvey Colchado, Walter Lozano, Franco Moreno y Luis Silva.

Como informó El Comercio, González ya había aceptado y firmado la resolución de formación del equipo especial de policías, en el que se incorpora a los coroneles PNP Colchado, como coordinador, además de Lozano, Moreno y Silva.

Tras la publicación de la resolución, Vallejos le pidió a Colchado que preparara un documento que especificara el funcionamiento del grupo. Según pudo conocer este Diario, Colchado elaboró una propuesta que especificaba qué labores realizaría cada división que integra la unidad.

Además de la parte organizativa, el documento planteaba que el grupo estuviera adscrito al equipo especial de la fiscalía contra la corrupción del poder porque sus investigaciones son reservadas y para evitar filtraciones o injerencia política del Ministerio del Interior o de la policía. También que los cuatro coroneles designarían a los mejores efectivos, quienes realizarían apoyo investigativo y logístico a los fiscales.

La unidad policial tendría entre 40 y 50 efectivos, los cuales provendrían de las divisiones a las que actualmente pertenecen. El último lunes, cuando González aún era ministro del Interior, los cuatro oficiales sostuvieron una reunión de coordinación con Barreto, en la que se conversó sobre la estrategia de trabajo. Pero el problema es que Vallejos renunció a la jefatura de la Digimin sin haber firmado el documento del funcionamiento de la unidad policial.

Carta de renuncia Rechazo ante decisión del presidente Castillo En el oficio presentado por el general PNP (r) César Vallejos califica de desatinada e injustificada la medida adoptada por el jefe del Estado de retirar del cargo al ministro del Interior, Mariano González.

El nuevo ministro del Interior, el exoficial PNP Willy Huerta Olivas, afirmó ayer que respaldará a la unidad de élite policial, pero también adelantó que “se va a fortalecer”.

“Según mi apreciación, no solo debe estar integrada por estas cuatro personas, sino también falta, si se tiene como finalidad la lucha contra la corrupción, [..]la división contra la corrupción. El encargo del presidente es fortalecer y que se siga trabajando en la lucha contra la corrupción”, sostuvo Huerta en su primer día en el cargo.

No obstante, la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP, a la que Huerta se refería, ha demostrado su ineficacia cuando realizó el seguimiento al exministro Juan Silva. Hace unas semanas, este Diario reveló un informe fiscal que describía las graves faltas en las que había incurrido la Dircocor en la videovigilancia al extitular de Transportes y Comunicaciones, las cuales facilitaron su fuga.

“En realidad [el Gobierno] no quiere fortalecer [el equipo especial de la PNP], quiere empantanarlo y debilitarlo” Rubén Vargas Exministro del Interior

Para el exministro del Interior Rubén Vargas, incluir a personal policial de la Dircocor al equipo especial es una manera de debilitar e impedir que se continúe con el trabajo empezado. “En realidad [el Gobierno] no quiere fortalecerlo, quiere empantanarlo y debilitarlo”, cuestionó.

Una fuente de El Comercio considera que “el apresurado” relevo de González buscaría que el nuevo ministro Huerta pueda neutralizar la resolución sobre la unidad especial policial, “pero no creo que a estas alturas lo pueda hacer, porque la presión es fuerte”.