Unidad de Investigación

La ex gerenta central de Imagen Institucional del Ministerio Público Lenka Zajec, quien trabajó durante la gestión de Zoraida Ávalos como jefa de la entidad, ha sido implicada por Jaime Villanueva en supuestas negociaciones para conseguir votos a favor de la ex fiscal de la Nación y así evitar su inhabilitación en el Congreso.

En un nuevo audio, el exasesor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, menciona que ha “recibido una información muy fidedigna, hay una señora Lenka, que era la jefa de imagen de la ‘Lagarta’, y hasta ahora sigue trabajando con ella”.

Jaime Villanueva menciona a Alberto Otárola en mensaje de voz.

Villanueva luego describe el supuesto rol de Zajec: “Es coordinadora parlamentaria del MEF [Ministerio de Economía y Finanzas], y me han dicho que está ofreciendo a la gente del Bloque [Magisterial] y otros congresistas obras a cambio de que apoyen [a] la ‘Lagarta’”.

Luego de que Villanueva explicara la presunta estrategia de Zajec, realiza un pedido al congresista con el que conversaba: “Así que si, por favor, tú nos puedes apoyar, no sé, de repente con [el primer ministro Alberto] Otárola o algo, porque esta [Zajec] es la operadora de la señora esta [Ávalos], ¿no?”.

Zajec trabajó en la fiscalía hasta marzo del 2022. Desde ese mes hasta julio del 2023 laboró en el despacho ministerial de la cartera de Economía y Finanzas bajo la modalidad de consultora FAG. Se desempeñaba como coordinadora parlamentaria. En agosto pasó al despacho viceministerial de Economía como asesora.

Funcionaria responde

En diálogo con El Comercio, Zajec, quien continúa trabajando en el MEF, rechazó lo señalado por Villanueva. “Este audio me revela lo que pensaba que había ocurrido. Lo único que estoy haciendo es corroborar lo que desde un inicio sospeché, que esto ha sido parte de una confabulación. Al haber trabajado en la fiscalía, en la gestión de la doctora Ávalos, automáticamente me convierte en una persona no querida, incómoda”, dijo.

Precisó que el coordinador parlamentario no tiene la capacidad de definir los proyectos de inversión a considerarse. Dentro de sus funciones, señaló, le compete “socializar los proyectos de su sector, explicar los proyectos de ley y defender los intereses del Estado cuando hay proyectos que, desde la opinión técnica, [....] tienen un impacto negativo”.

Reconoció que en algún momento en el Congreso una persona le pidió su opinión sobre Ávalos, en el contexto de la denuncia constitucional cuyo debate estaba pendiente. No recuerda de quién se trató.

Tres audios

Hasta ahora se han difundido tres audios de Villanueva que giran en torno al mismo tema: los votos y la estrategia para inhabilitar a Ávalos. En uno se escucha que el exasesor busca retrasar una sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos para evitar “interferir” en la decisión del Congreso respecto de la denuncia constitucional contra Ávalos.

Jaime Villanueva: nuevo audio sobre lel Caso Zoraida Ávalos.

“La estrategia es haber convocado a la junta a las 4:30 de la tarde, para el comunicado sacarlo recién mañana en la tarde. Lo queremos demorar todo lo posible para que no interfiera con la decisión que tome el Congreso. Esa es la situación”, dijo Villanueva.