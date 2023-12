La suspendida fiscal suprema Zoraida Ávalos negó este vienes haber realizado lobbies para evitar ser inhabilitada por el Congreso de la República, tal como lo afirmó Jaime Villanueva, el detenido exasesor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

En declaraciones a Latina Noticias, indicó que no estaba en posibilidad de ofrecer algo debido a que ya no era fiscal de la Nación y la única que podía hacerlo era Benavides Vargas.

En ese sentido, refirió que la única que podía denunciar o archivar los casos de los congresistas era Patricia Benavides, por lo cual consideró que Villanueva Barreto está “tratando de desviar la atención”.

“Hacer lobby significa ofrecer algo. ¿Qué estaban ofreciendo? Un canje de votos a cambio de impunidad (a) los señores que votaron en contra mía, los llamados ‘mochasueldos’, ‘los niños’. ¿Quién tenía el poder para ver esas carpetas? No era yo, yo ya no era fiscal de la Nación”, expresó.

“La única persona que podía denunciar, archivar era la fiscal de la Nación. Yo no estaba en posibilidad de ofrecer nada. Lo otro, están tratando de desviar la atención. ¿Acaso tenía yo poder en el Ejecutivo, tenía poder para llamar al ministro de Economía, al señor Otárola? Más bien él está pidiendo a su interlocutor: ‘oye ayúdanos con Otárola’. En ese momento las relaciones eran muy buenas entre ellos”, agregó.

Ávalos Rivera también calificó de “funcionaria correcta” a la exgerente de Comunicaciones del Ministerio Público, Lenka Zajec, y calificó de “falsa” la versión de que habría ofrecido obras a cambio de evitar su inhabilitación, como señaló Jaime Villanueva.

“Es falso lo que dice el señor Villanueva, primero porque la señora Lenka sí trabajó para mí hasta diciembre del 2021 y era jefa de Imagen. Es una funcionaria correcta y él a su interlocutor le está pidiendo ayuda para que Otárola intervenga”, subrayó.

“Este señor –por los audios anteriores- quiere crear un escenario donde me da mucho poder y por eso siempre dice que me tienen que sacar. Dice que la junta saca a Patricia Benavides, sería yo la que entre. Falso porque yo no era la más antigua, tenía que entrar el doctor Pablo (Sánchez) hasta que se nombre un nuevo fiscal de la Nación. ¿Acaso yo podía mover al Ejecutivo en esa época? Ese es un escenario en el que siempre me está dando mucho poder”, sentenció.