La exgerente de Comunicaciones del Ministerio Público, Lenka Zajec, negó haber ofrecido obras a cambio de votos para evitar la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos en el Congreso, tal como lo afirma en un audio Jaime Villanueva, el detenido exasesor de la actual titular del Ministerio Público, Patricia Benavides.

En declaraciones a RPP Televisión, indicó que lo único que demuestra el clip es la “conspiración” para inhabilitar a Ávalos Rivera y que parte del mismo implica “desacreditar” a las personas de su entorno. También anunció que denunciará a Villanueva Barreto por difamación.

“En principio sí quisiera decir que este audio lo único que evidencia es la conspiración de este señor para lograr la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos. Parte de esa conspiración implicaba desacreditar a las personas que él asume o dar por sentado que somos del entorno de la señora Ávalos”, expresó.

“En este caso yo trabajé dos años con la doctora Ávalos como gerente de comunicaciones y me vincula directamente con ella. El señor no muestra ninguna prueba, solo dice que tiene fuentes. A mí me gustaría saber quiénes son sus fuentes porque voy a tomar acciones penales contra esta difamación”, agregó.

Zajec refirió que la selección de los proyectos lo hacen los ministerios, no el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde trabaja actualmente, que luego asigna los presupuestos luego de evaluar que cumplen con los requisitos establecidos en la ley.

En ese sentido, consideró “imposible” que un coordinador parlamentario pueda ofrecer, poner o sacar un proyecto de inversión. En su defensa, enfatizó que no conversó con ningún congresista para ofrecer obras y señaló que Zoraida Ávalos es una persona “íntegra” y “correcta”.

“A la doctora Ávalos, a quien he conocido entrando al Ministerio Público, es una persona íntegra, correcta. Algunas personas en ese trayecto de las acusaciones que han sido lanzadas contra ella, sí me han preguntado sobre ella. Lo que he dicho –y lo repito en general sobre las personas con las cuales he trabajado- es que tengo la opinión de que es una persona íntegra, una señora correcta y jamás he visto en ella nada irregular, nada que me haga ver que actúe al margen de la ley o de la ética”, sentenció.

Cabe indicar que Zajec trabajó en el Ministerio Público hasta marzo del 2022, como gerente de Imagen Institucional. Luego, en julio del 2023 laboró en el despacho ministerial de la cartera de Economía y Finanzas bajo la modalidad de consultor FAG y en agosto último pasó al despacho viceministerial de Economía como asesora.